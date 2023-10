Nesta terça-feira (17), a Companhia Teatral Eita! realiza apresentação única do espetáculo infantil "Assinado, Téo", às 20h, no Teatro Paschoal Carlos Magno, em Juiz de Fora. A entrada é franca e livre para todos os públicos.



Segundo o grupo, a peça tem o objetivo de entreter, educar e levar diversão para o público, além de ser uma forma de angariar apoio para levar a arte local para a programação do 7ª Festival Nacional de Teatro de Itabirito. Conforme o ator e produtor, Matheus Yung, a peça se apresentará no Teatro Paschoal com novidades: “Essa nova versão surge devido ao convite da Prefeitura da cidade de Itabirito à companhia Cia Eita, que irá participar de seu festival de teatro. Devido à necessidade de adaptar o espetáculo para o festival, essa versão conta com novo elenco e atores antigos fazendo novos personagens, além do próprio diretor Lucas Nunes, que entra em cena, se juntando ao corpo de elenco. O Festival Nacional de Teatro de Itabirito iniciará no dia 22 de outubro, onde a companhia irá apresentar no dia seguinte.”

O Teatro fica localizado na Rua Gilberto Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, Bairro Centro.