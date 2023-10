A cidade de Juiz de Fora vai receber, no dia 7 de novembro, terça-feira, o 1º Congresso de Vendas de Juiz de Fora e região. O evento, com iniciativa do Sebrae Minas, será realizado de 17h às 21h, no Premier Parc Hotel, localizado na Avenida Deusdedith Salgado, 1805, Bairro Teixeiras. As inscrições estão abertas e podem ser preenchidas pelo site, o investimento é de R$ 95,00.





Segundo a organização, o congresso tem como objetivo reunir profissionais, líderes e especialistas em vendas para compartilhar estratégias, tendências inovadoras e práticas que impulsionam o sucesso das equipes de vendas. Além disso, ele vai abordar temas como vendas on-line, planejamento, monitoramento, tendências e mudanças no comportamento dos consumidores.

Sobre o evento

O 1º Congresso de Vendas de Juiz de Fora e região vai trazer palestras e bate-papo com representantes do Magazine Luisa (Magalu) e da Chilli Beans, com a criadora do Método VIP (Vendedora, Influenciadora e Produtiva), Priscilia Queiroz, e com o especialista de vendas B2B e CEO da Growth Machine, Thiago Reis. O evento prevê, ainda, um painel empresarial sobre o mercado de vendas juiz-forano.



Confira a programação:

16h30: Credenciamento

16h50: Abertura

17h: Palestra “O mercado de vendas on-line e como utilizar o marketplace”, Magalu

17h50: Palestra “O poder da mulher no mundo das vendas” com Priscilia Queiroz

18h40: Case de sucesso “Planejamento, monitoramento e resultado”, Chilli Beans

19h20: Coffee break

20h: Palestra “Demanda infinita: a chave para destravar o crescimento em vendas do seu negócio” com Thiago Reis

20h50: Painel empresarial sobre o mercado de Juiz de Fora

21h25: Encerramento