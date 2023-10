Na próxima terça-feira (24), o Cine-Theatro Central vai receber o cancioneiro e letrista Kadu Mauad com o espetáculo “Fazer Canções”, às 18h30, em Juiz de Fora. A entrada é franca, com ingressos limitados a 120 pessoas, e a retirada pode ser feita na recepção do teatro de terça a sexta-feira, das 9h às 12h, e das 14h às 17h, já no sábado, das 9h às 12h.



O espetáculo, segundo a organização, é realizado em comemoração aos 30 anos que Kadu faz na atuação da cena cultural. O artista define sua apresentação como uma (des)ordem cronológica afetiva, onde irá mostrar seu percurso, com as principais canções que compôs sozinho e, sobretudo, ao lado de inúmeras parcerias, como Roger Resende, Lucas Soares, Cacáudio e Fred Fonseca.

Kadu revela que buscará trazer ao público detalhes de seu processo criativo. Ao

passear por seu repertório, o artista pretende mostrar como é a oficina dentro da

cabeça de quem cria uma canção. A apresentação se dará, portanto, nos moldes de

uma aula-espetáculo.

O Cine-Theatro Central fica localizado na Praça João Pessoa s/nº - Calçadão da Rua Halfeld - Centro - Juiz de Fora, MG. No dia do evento, a entrada será pela portaria lateral, localizada na galeria Azaria Vilela.

Sobre o artista

Compositor, músico e instrumentista, Kadu Mauad iniciou seus estudos em Teoria Musical com César Tabet, e Violão Erudito, com Paulo Murilo, na Scala Escola de Música. Ele estudou Harmonia funcional com Dudu Lima e fez, ainda, oficina de choro na Sala Funarte Sidney Miller/RJ. Compõe MPB desde 2002, tendo aproximadamente cem canções solos ou em parceria. Em 2011, sua música “No Último Pé do Pomar”, em parceria com Wilson Teixeira, foi vencedora do 18º Festival de MPB Certame da Canção de Tatuí/SP. Em 2012, o cantor lançou seu primeiro álbum, “Avatar”, pela Lei Murilo Mendes.