Nesta semana, o Super Star Circus, instalado no estacionamento do Shopping Jardim Norte em Juiz de Fora, apresenta Dedé Santana, o "Trapalhão", e promove show adaptado para Pessoas com Deficiência (PcD), portadoras de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e deficiência auditiva.

A apresentação de Dedé Santana será realizada nesta terça (24) e quarta-feira (25), às 20h. Segundo a organização, o humorista acompanha o ator Marcelo Beny, anfitrião do Circo do Bananinha, que está em cartaz pela primeira vez na cidade.

Já na próxima quinta-feira (26), às 20h, acontece o show adaptado e inclusivo para pessoas com deficiência. Neste dia, crianças autistas ou portadoras de deficiência não pagam ingresso e os acompanhantes pagam meia-entrada. Para receber o público, alguns ajustes serão feitos na apresentação, confira:

- As luzes serão estáticas e brancas, sem mudança de coloração;

- Ruídos e volume reduzidos, com sons e microfones mais baixos;

- Atrações com muitos efeitos sonoros serão removidas da programação;

- Será feita uma pesquisa com os acompanhantes, pais e/ou responsáveis, sobre as sensibilidades individuais para a manutenção das performances previstas;

- Apresentação prévia dos números ao público, antes da entrada no picadeiro;

- Liberdade de locomoção dentro e fora do circo, de acordo com a necessidade,

- Tempo reduzido de apresentação das atrações e dos artistas circenses.



Sobre o Circo Bananinha

O Circo do Bananinha apresenta uma temporada especial com novidades e surpresas para o público, em sua estada, pela primeira vez, na cidade. Além da magia circense dos trapezistas, malabaristas, palhaços e ilusionistas, a tropa do ‘Zoológico Temático’, com animais artificiais de ‘fiberglass, é um dos números mais aplaudidos sob a lona.





Ingressos

Setor Plateia: INTEIRA: R$30,00 - MEIA R$15,00

Área Vip: INTEIRA R$40,00 - MEIA R$20,00

Horários dos espetáculos



Segunda a sexta: 20h

Sábados e domingos, em três sessões: 16h - 18h - 20h

Horários da bilheteria



Sexta: a partir das 19h

Sábados e domingos: a partir das 15h

* Crianças pagam a partir de 02 anos.

*Meia-entrada disponível para crianças de 02 a 11 anos, estudantes, idosos, deficientes e servidores públicos. Serão exigidos documentos de comprovação para o benefício de meia-entrada na bilheteria e portaria.