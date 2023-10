Na próxima semana, terça-feira (31), o Parque do Museu Mariano Procópio de Juiz de Fora vai realizar mais uma edição do projeto "Expedição em Busca do Saci" para as crianças que gostam de aventuras e boas histórias. Podem participar do evento, que tem início às 18h, crianças de 6 a 10 anos. As vagas são limitadas e as inscrições acontecem nesta terça-feira (24), das 9h às 12h e das 13h às 16h, pelo telefone 3690-2200.

De acordo com a assessoria, esse evento tem como objetivo trabalhar o imaginário, incentivar a leitura e difundir, através da contação de histórias, os mitos e as lendas da cultura popular, e foi idealizado pela “sacióloga” e coordenadora de Projetos de Incentivo à Leitura na Biblioteca Municipal Murilo Mendes, Margareth Marinho. A contação de história, inspirado na obra “O Saci”, de Monteiro Lobato, acontece entre as alamedas do parque do Museu e, durante a expedição, a criançada terá a missão de encontrar o personagem com as dicas disponibilizadas por Margareth.

No dia do evento, os participantes devem estar acompanhados de um responsável maior de 18 anos, ir com calçados e roupas confortáveis para a caminhada, levar mochila com água e uma lanterna. É recomendado também chegar com pelo menos 20 minutos de antecedência. A entrada será feira pela portaria do parque que fica na Rua Mariano Procópio, 1100.

Além disso, é recomendada a leitura dos livros “O Saci” de Monteiro Lobato, “Dossiê Saci” e “Manual de Saciologia” de Margareth Assis Marinho.