Nesta terça-feira (24), o Forum da Cultura, localizado na Rua Santo Antônio, 1112, Centro, recebe a mostra “Imensidão Azul”, do artista plástico Everaldo Silva, às 18h30, em Juiz de Fora. A exposição busca exaltar a beleza e as tonalidades da cor azul presentes na natureza, objetos, no cotidiano e em expressões religiosas.



Composta por mais de 10 obras inéditas, criadas com a técnica de óleo sobre tela, a mostra é uma viagem através de diferentes cenários, paisagens e recortes visuais em que o azul predomina e exerce seu encantamento. Para o artista, a ideia da exposição é realçar a presença e as tonalidades desta cor primária, seja na natureza ou no cotidiano: “Quando observo o céu em um dia de sol, paro diante do mar deliciando-me com as diferentes tonalidades do azul, ou quando observo a beleza dessa cor em objetos decorativos, na nossa indumentária do dia-a-dia ou nas expressões religiosas, experimento sensações de leveza, paz e bem-estar. É um pouco dessas vivências que gostaria de compartilhar com os observadores da mostra”, explica.



“Imensidão do azul” também representa a jornada percorrida pelo artista plástico, através do realismo, a sua busca por inspiração na força das pinceladas, da luz e das cores vibrantes do impressionismo, até seu despertar pela beleza e leveza do hiper-realismo, o qual escolheu para se dedicar ao estudo e produção de obras.



A mostra segue em cartaz até o dia 10 de novembro. As visitações, que são gratuitas e abertas ao público em geral, ocorrem de segunda à sexta, de 10h às 19h.





FOTO: Divulgação - Forum da Cultura recebe a mostra Imensidão do Azul, do artista plástico Everaldo Silva

Sobre o artista

Nascido em Tocantins (MG), Everaldo Silva iniciou seu contato com a arte ainda cedo. Desde criança, desenhava o tempo todo, por toda parte, fosse nas atividades escolares, como lazer e até mesmo para ganhar alguns trocados criava capas de trabalhos para colegas de escola.



Com o passar dos anos, a aptidão para criar intensificou-se. Já em Juiz de Fora, Everaldo decidiu dedicar-se à pintura. Entre suas inspirações estavam os trabalhos do artista Pedro Guedes, os quais observava ao passar em frente à vitrine de seu atelier. Movido pela coragem e desejo de pintar, um dia entrou no local, conversou com Pedro e, a partir daquele momento, passou a desenvolver suas técnicas. Atualmente é professor no espaço e também em seu próprio atelier. Everaldo Silva é graduado em Matemática e pós-graduado em Arte, Cultura e Educação, pelo Instituto de Artes e Design (IAD) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em 2010.

A partir de 2004, inicia suas participações em salões e mostras coletivas e individuais, recebendo prêmios em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e, inclusive, fora do Brasil, como, por exemplo, Portugal.

Em 2006, teve seu trabalho publicado no Anuário Brasileiro de Artes Plásticas, além de também estar catalogado em volumes e no perfil “Gallery ART Brazil”, voltado à arte contemporânea brasileira.

FOTO: Divulgação - Mostra Imensidão do Azul

A cor azul

Da Babilônia ao Antigo Egito, colorindo as mais diferentes culturas pelo mundo, através dos milênios... a imensidão do azul transpõe o espaço e o tempo, fascinando a humanidade.



Na natureza, trata-se de um dos pigmentos mais raros e, por esse motivo, também é um dos mais preciosos. O mineral lápis-lazúli é um dos elementos que carregam essa tonalidade, sendo utilizado para confecção de peças de decoração e joias de valor.





Na psicologia, o azul está associado a sentimentos como tranquilidade, estabilidade, harmonia, unidade, confiança e verdade. A paleta desta cor também possui a capacidade de auxiliar na concentração e ativação da mente.

Forum da Cultura

Instalado em um casarão centenário, na Rua Santo Antônio, 1112, Centro, o Forum da Cultura é o espaço cultural mais antigo da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Em atividade há mais de cinco décadas, leva à comunidade diversos segmentos de manifestações artísticas, abrindo-se a artistas iniciantes e consagrados para que divulguem seus trabalhos.