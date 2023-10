Em comemoração ao mês da Consciência Negra, a cidade de Juiz de Fora preparou uma agenda com atrações culturais que serão oferecidas à comunidade ao longo do mês de novembro. Exposições, Feira de Empreendedorismo, Artesanato, oficinas, grafite, shows e desfile de moda também fazem parte da programação, que será gratuita e livre para todos os públicos, exceto a peça A Luta. Já os eventos nas escolas serão exclusivos para alunos, alunas e professores da instituição.

Confira a programação de novembro:

Quarta-feira (1):

8h às 17h | Exposição A linguagem do lenço | CCBM – Galeria Narcisasse Szymanowski

Sexta-feira (3):

19h30 | Programa Grandes Escritores, com a presença de Itamar Vieira Júnior (autor do livro Torto Arado) | Teatro Paschoal Carlos Magno

Segunda-feira (6):

14h | Oficina Filtros dos Sonhos | Biblioteca Municipal Murilo Mendes 18h | Abertura da Exposição Coisa de Preto | Praça CEU

De segunda-feira (6) a quarta-feira (8):

Petit-Marchê – Feira de empreendedorismo e artesanato | Beco da Cultura

Visitação de 10h às 18h.

De segunda-feira (6) a sexta-feira (10):

Feira “Lixarte – Feira com arte preta” | Espaço Cidade

Visitação de segunda a quinta-feira, das 10h às 17h30, e sexta-feira, das 10h às 14h.



Terça-feira (7):

9h | Pintura de painel em grafite – homenagem a Machado de Assis | Praça CEU 10h | Semana do autor – Machado de Assis | Praça CEU

14h | Oficina de fantoche | Biblioteca Municipal Murilo Mendes

18h | Abertura Oficial do Novembro Negro | Parque do Museu Mariano Procópio

Quarta-feira (8):

9h | Oficina Julho das Pretas | Escola Municipal Augusto Gotardelo (Caiçaras) 14h | Oficina de artesanato e acessórios afro | CCBM

16h| Oficina de bonecos em EVA | CCBM

QRCODE – lançamento de link | Praça CEU | durante todo o dia

Quinta-feira (9):

18h30 | Show Expressões, com a ONG Afrolata | Beco da Cultura

Sexta-feira (10):

8h às 18h | Exposição Desenhos, Figuras e Mandalas | Biblioteca Municipal Murilo Mendes 16h | Show do Sassá | Praça CEU

18h | Desenhos e Contação de Histórias | Biblioteca Municipal Murilo Mendes 18h30 | Samba dos Amigos | Beco da Cultura

20h | Peça Seu Zé | Teatro Paschoal Carlos Magno 20h| Desfile de Moda Afro-Brasileira | Praça CEU

Sábado (11):

14h | Feira Preta – Grafitti, Contação de História – Escambo – Hip Hop | Praça CEU 18h | Exposição “Im(ex)pressões Negras” | Teatro Paschoal Carlos Magno (Hall) 20h | Peça Ventre Balogun | Teatro Paschoal Carlos Magno

Domingo (12):

20h | Peça A Luta, com Amaury Lorenzo | Teatro Paschoal Carlos Magno

Terça-feira (14):

10h | Semana do autor – Maria Firmina dos Reis | Praça CEU

Quinta-feira (16):

9h | Oficina Julho das Pretas | Escola Estadual Deputado Olavo Costa (Monte Castelo)

Sexta-feira (17):

9h | Oficina Julho das Pretas | Escola Municipal Cosette de Alencar (Morro da Glória) 20h | Sarau do Sararau | Teatro Paschoal Carlos Magno

Sábado (18):

9h às 22h | Embolada Cultural + Encontro de Tambores | Praça Antônio Carlos 10h | Caminhada Juiz de Fora Negra

14h | Seminário Entrelaçamentos Entre Cultura Popular e Educação | Anfiteatro João Carriço 14h | Graduação de Capoeira | Praça CEU

18h | Mostra Audiovisual (edital Quilombagens 2021 e 2022) | Anfiteatro João Carriço 20h | Peça Orixás, Flores e Amores | Teatro Paschoal Carlos Magno

Domingo (19):

8h às 12h | Rua de Brincar | Rua Três Ilhas (Santa Luzia) 14h | Caminhada Juiz de Fora Negra

16h | Festival Esquinas & Vielas | Teatro Paschoal Carlos Magno

20h | Contação de histórias - Recontando Sonhos e Caracóis | Teatro Paschoal Carlos Magno

Segunda-feira (20):

18h30 | Abertura da Exposição Deu Preto na Memória + Roda de Jogo | Espaço Cidade

Terça-feira (21):

9h e 14h | Mini-seminário Escurecimentos Necessários à Memória | Beco da Cultura 10h | Semana do autor – Carolina Maria de Jesus | Praça CEU

Quarta-feira (22):

18h30 | Política com nossa gente: histórias e desafios – Conselho Municipal da Promoção de Igualdade Racial | Casa dos Conselhos

Quinta-feira (23):

18h | Noite Literária – Machado de Assis e obra de Dom Casmurro, leitura dramatizada e roda de conversa | Praça CEU

Sábado (25):

10h | Oficina Charmosas de Tamborim + Apresentação Perfomática + Oficina Trançando Saberes, Resgatando Memórias | CAIC Núbia Pereira de Magalhães (Santa Cruz)

15h | Tarde Literária + Mesa-redonda + Congada | Teatro Paschoal Carlos Magno

Domingo (26):

13h | Forró na Praça | Praça CEU

15h | Feira de empreendedorismo + Show do Quilombo a Clara Nunes 16h | Black Future Ball | Museu Ferroviário

20h | Espetáculo Entre Passos e Toques | Teatro Paschoal Carlos Magno

Terça-feira (28):

10h | Semana do autor – Conceição Evaristo | Praça CEU



Endereços:

Anfiteatro João Carriço: Av. Barão do Rio Branco, 2234 - Centro

Beco da Cultura: Av. Getúlio Vargas, 200 - Centro

Biblioteca Municipal Murilo Mendes: Av. Getúlio Vargas - Centro

CAIC Núbia Pereira de Magalhães: R. Dr. Antônio Mourão Guimarães, 620 - Santa Cruz

Centro Cultural Bernardo Mascarenhas – Galeria Narcisasse Szymanowski: Av. Getúlio Vargas, 200

Conselho Municipal da Promoção de Igualdade Racial | Casa dos Conselhos: Rua Halfeld, 450, 7º andar - Centro

Escola Estadual Deputado Olavo Costa: R. Maria Geralda de Freitas, s/n - Monte Castelo

Escola Municipal Augusto Gotardelo: R. Maj. Reinaldo Lawall, 110 - Caiçaras

Escola Municipal Cosette de Alencar: R. Cícero Tristão, 115 - Santa Catarina

Espaço Cidade: Av. Barão do Rio Branco, 2234 - Centro

Museu Ferroviário: Av. Brasil, 2001 - Centro

Parque do Museu Mariano Procópio: R. Mariano Procópio, 1100 - Mariano Procópio

Praça CEU: Rua Juscelino Kubitschek, 5899 - Benfica

Teatro Paschoal Carlos Magno: R. Gilberto de Alencar, 1 - Centro

