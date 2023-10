Na próxima terça-feira (31), Dia das Bruxas, às 18h, o Forum da Cultura vai promover um passeio temático sobre contos sobrenaturais e lendas urbanas, que mexem com o imaginário popular, de Juiz de Fora. No local, será realizada uma visita pela cultura, transmitida oralmente, relatando origens e buscando possíveis explicações para suas existências. Para participar, o interessado deve acessar este link, onde estão disponíveis 20 ingressos para pessoas de todas as idades.



De acordo com a Secretaria de Turismo (Setur), durante a visita, José Luiz Ribeiro, ex-professor de comunicação e coordenador do Centro de Estudos Teatrais - Grupo Divulgação, guiará um passeio teatral pelos principais espaços do casarão que já abrigou a sede da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), incluindo a sala que um dia pertenceu ao Instituto Médico Legal (IML). Esses ambientes inspiraram os relatos de encontros misteriosos por pessoas que já visitaram o local.

O Forum da Cultura fica localizado na Rua Santo Antônio, 1112, Centro.