No próximo domingo (12), o Parque Natural Municipal da Lajinha vai promover ações de prevenção à saúde do homem, além de atividades recreativas, pedagógicas e de educação ambiental para as crianças. O evento, que acontece das 9h às 12h, tem em vista a conscientização à campanha de prevenção contra o câncer de próstata, o Novembro Azul.



Confira a programação:

9h às 11h

- Atividades Lúdicas e práticas de educação ambiental para crianças

- Conscientização e prevenção sobre a saúde do homem (Novembro Azul)



09h às 12h

- Distribuição de brindes na coleta de embalagens (sacolas, sacos plásticos)

- Recreação pedagógica para crianças



O Parque da Lajinha fica localizado na Avenida Deusdedith Salgado, sem número, Bairro Teixeiras. Para chegar lá de ônibus, utilize as linhas 518 Salvaterra, 520 Aeroporto, 521 e 522 Teixeiras, 523 Monte Verde, 529 Torreões, 543 Santa Córdula e 546 Mirante. A entrada é permitida até às 16h30.

Câncer de Próstata | Novembro Azul