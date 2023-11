Na próxima semana, entre os dias 21 e 24 de novembro, acontece o VII Congresso Nacional de Ciência da Religião (CONACIR), evento vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da UFJF, em Juiz de Fora. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através deste link.

Tendo como temática principal a “Religião e direito à esperança no Antropoceno”, o projeto busca fazer um chamado de reflexão e responsabilização do ser humano com o planeta Terra. De acordo com a organização, grande parte do evento acontecerá de forma on-line pelo canal do YouTube, mas também será realizada uma atividade presencial no dia 24 de novembro, às 15h, no Anfiteatro I do Instituto de Ciências Humanas (ICH), com o tema Laicidade e religião popular na França e na América Latina.



Confira a programação

Terça-feira (21)

19H00 - Felipe De Queiroz Souto e Nicolás Panotto

Conferência de abertura

Local: Universidade Federal de Juiz de Fora - MG / Anfiteatro ICH

Prof. Dr. Nicolás Panotto

Mediador: Doutorando Felipe de Queiroz Souto



Quarta-feira (22)

09H00 - Grupos de Trabalho

Local: Universidade Federal de Juiz de Fora - MG

Horário destinado para o funcionamento dos GTs no âmbito do VII CONACIR.

19H00 - Arnaldo Érico Huff Júnior, Breno Martins Campos, Edson Fernando De Almeida e Ernani Francisco Dos Santos Neto

Mesa I: Esperança no horizonte de pensamento de Rubem Alves

Local: Universidade Federal de Juiz de Fora - MG

Prof. Dr. Arnaldo Érico Huff Júnior

Prof. Dr. Edson Fernando de Almeida

Prof. Dr : Breno Martins Campos

Mediação: Doutorando Ernani Francisco dos Santos Neto



Quinta-feira (23)



09H00 - Grupos de Trabalho

Abertura

Local: Universidade Federal de Juiz de Fora - MG

Horário destinado para o funcionamento dos GTs no âmbito do VII CONACIR.

19H00 - Dalila Varela Singulane, Dilip Loundo, Edson Kayapó, Larissa Dantas Camargo Mello, Maria Cecília Dos Santos Ribeiro Simões

Mesa II: Religião, Política e questões indígenas

Mesa-redonda

Local: Universidade Federal de Juiz de Fora - MG

Prof. Dr. Dilip Loundo

Prof. Dr. Edson Kayapó

Doutoranda Dalila Varela Singulane

Mediação: Mestranda Larissa Dantas Camargo Mello



Sexta-feira (24)

15H00 - Cantaura La Cruz, Alfonsina Bellio, Marcelo Camurça, Philippe Portier

Mesa IV: Laicidade e religião popular na França e na América Latina (PRESENCIAL)

Local: Universidade Federal de Juiz de Fora - MG

Palestrantes: Philippe Portier, Alfonsina Bellio e Cantaura La Cruz/GSRL

Mediador: Marcelo Camurça

Modalidade: Presencial/ Anfiteatro ICH/UFJF



19H00 - Alexandre Marques Cabral, Márcio De Jagun, Stela Guedes Caputo, Vitória Marques Bergo

Mesa III: Religião, política e África

Local: Universidade Federal de Juiz de Fora - MG

Prof. Dr. Alexandre Marques Cabral

Profa. Dra. Stela Guedes Caputo

Prof. Dr. Marcio de Jagum

Mediação: Doutoranda Claudia Aparecida Santos Oliveira

Sobre o VII CONACIR

O CONACIR é um evento realizado anualmente pelos discentes/pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPCIR / UFJF). Este é um importante evento na área de Ciências da Religião e Teologia, responsável por reunir pesquisadores e estudantes de todo o país, bem como pesquisadores e palestrantes internacionais, o que estimula nossas produções e reflexões sobre o tema da religião, promovendo e divulgando pesquisas em nossa área. Deste modo, o evento CONACIR torna-se um momento único de encontro e debates, bem como de parcerias e diálogos entre discentes e docentes.