No dia 25 de novembro, próximo sábado, é comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, data criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no ano de 2004 com o objetivo de sensibilizar e aumentar o número de doadores no mundo inteiro, conscientizando-os da importância da doação de sangue.

Para comemorar e homenagear os doadores voluntários de sangue de Juiz de Fora, o Hemocentro Regional da cidade - unidade da Fundação Hemominas, está com uma programação especial até o final da semana.

A programação, que começou no último sábado (18), segue até o dia 25 de novembro com apresentações culturais, entre elas estão instrumentistas, cantores solos e corais, além da distribuição de lembranças que representam causa da doação de sangue, sorteio e entrega de brindes doados por parceiros.

Segundo a organização, doadores que completaram 25, 35 e 50 doações neste ano, serão homenageados na solenidade de diplomação que acontecerá nesta quarta-feira (22) no Ritz Plaza Hotel e os doadores com mais de 100 doações receberão uma homenagem especial com direito a um jantar.



Confira a programação:

Quarta-feira (22)

9h30: Coral da Hemominas

15h: Cantor Mario Luiz Terror

Brindes: Pipoca - manhã

9h: Diplomação Ritz



Quinta-feira (23)

9h30: Coral da Hemominas

15h: Projeto Musiarte (Violão Conservatório)

Brindes: Cachorro Quente e Açaí do Fabio



Sexta-feira (24)

9h30: Projeto Musiarte (Violão Conservatório)

10h: Cantora Dadá Bragança

15h: Coral da Hemominas

Brindes: Algodão Doce (Artes da Fifia) – manhã

19h: Jantar +100 doações (5 doadores)



Sábado (25)

Brindes: Café da Universal



O Hemocentro convida a população juiz-forana a doar sangue e ser um doador fidelizado.