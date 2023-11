Nesta sexta-feira (24), a Feira de Presentes e Decoração de Natal da Comunidade Espírita “A Casa do Caminho”, volta ao calendário de Juiz de Fora. O evento, que acontece até domingo (26), será realizado nos salões do Ritz Hotel com entrada gratuita. Com 27 edições já realizadas na cidade, a iniciativa é uma das maiores no setor, com público estimado em mais de dez mil pessoas durante os três dias de realização.

Desta vez, 40 artistas do mercado de artesanato de Minas Gerais participarão do encontro, expondo peças em madeira, cerâmica, artes em vidro, brinquedos, semijoias, peças de cama e mesa, além de árvores, enfeites natalinos e acessórios para mesa posta de Natal. Com isso, parte da renda será revertida para os trabalhos sociais do Lar do Caminho.

A programação conta, ainda, com uma praça de alimentação de culinária típica do Natal e outras opções gastronômicas para agradar aos mais variados paladares. O já o almoço árabe acontecerá no domingo (26), no grande salão do hotel.

O Ritz Hotel fica localizado na Avenida Barão do Rio Branco, número 2000, Bairro Centro.

Confira o cronograma:

Sexta-feira (24) – das 14h às 21h

Sábado e domingo (25 e 26) – das 10h às 20h



História da Feira

A Feira de Presentes e Decoração de Natal é realizada desde a década de 90 em Juiz de Fora, fazendo parte do calendário das comemorações de final de ano da cidade. Em 1992, D. Isabel Salomão de Campos, fundadora e diretora-presidente do Lar do Caminho, trouxe a primeira Feira de Presentes e Decoração de Natal para a cidade. A iniciativa inovadora foi inspirada nos modelos bem-sucedidos das cidades do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e de São Paulo.

Esse empreendimento tem como objetivo principal a captação de recursos financeiros para os trabalhos sociais do Lar do Caminho, uma obra que há muitos anos presta assistência integral e gratuita a crianças em situação de risco social, a suas famílias e ainda a outras 300 famílias que vivem em bolsões de miséria na cidade de Juiz de Fora, por meio da distribuição mensal de seis toneladas de alimentos, além de remédios e roupas.