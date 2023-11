Neste domingo (26), a partir das 14h, o Teatro Paschoal Carlos Magno vai promover a 'Sessão Quilombagens', onde nove filmes de curta-metragem, criados por realizadores locais, serão exibidos. O programa, livre para todos os públicos e gratuito, faz parte da Agenda Novembro Negro e busca trabalhar, em cada filme, a pauta racial em diferentes perspectivas.

Confira a programação

14h - Sessão Quilombagens - Edição 2022

“Aldeia Sagrada: Resistência dos Povos de Terreiro em Juiz de Fora” – 12 min

Direção: Dangê ua Lunda | Direção de Fotografia: Thiago Britto

O documentário apresenta os registros do encontro entre uma casa de matriz africana e a comunidade em seu entorno, além de trazer registros internos e depoimentos dos membros da casa sobre suas experiências enquanto religiosos e representantes da cultura preta. O objetivo é quebrar estereótipos racistas e preconceituosos e reafirmar a existência dessa cultura de raízes africanas no território de Juiz de Fora.



“Manto Sagrado Manto de Axé” – 20 min

Realizadores: Mariana de Andrade e Rodrigo Dias

O filme aborda a utilização dos tecidos na ritualística das religiões de matriz africana, apresentando descrições da importância e função dos artefatos têxteis, reforçando o objetivo de preservação da memória de caráter histórico-cultural para além da tradição oral.



“Cartas ao Centro da Terra” – 5 min

Roteiro, montagem e direção: Terra Assunção e Renata Dorea | Produção executiva: Lume Caetano | Produção: Bárbara Morais | Som: Lyn Santos

Duas amigas trocam cartas para compartilhar suas experiências vivendo em outro país. Sonhos, visões, movimento, pertencimento e não lugar permeiam as mensagens. A diáspora negra como poética. Bons ventos se aproximam.



“Matrizes do Samba de Juiz de Fora” – 20 min

Equipe: Carlos Fernando Cunha, Luiz Roberto Cruz, Natália Ferreira e Luiz Bossan

Projeto que organiza um banco de depoimentos orais, hospedado no YouTube, com personagens das escolas de samba de Juiz de Fora. Neste episódio, as entrevistadas são Nivalda e Imaculada, as Irmãs Barbosa.



“A Voz da Mulher Negra” – 40 min

Direção-geral e produção: Jorge Júnior | Edição e imagens: Tiago Machado Martins | Entrevistadas: Arlinda Messias, Carina Dantas, Dulcinéia Borges, Ludimila Velasquez, Tâmara Lis e Sandra Portella

A produção conta a história de mulheres negras de diversas origens, gerações e classes sociais, com o objetivo de dar voz a essas personagens, relatando suas experiências de vida, dificuldades e conquistas. Durante anos, o preconceito fez com que narrativas ficassem esquecidas, criando a necessidade de resgatar o que os livros não contam e que, infelizmente, não viram a pauta na grande imprensa. Sob um novo olhar, essas mulheres falam de garra e determinação de quem teve que trabalhar cedo, acordar de madrugada, enfrentar a diferença de tratamento que vem do processo de desumanização da mulher negra, que é sempre forte, a que dá o colo, mas nunca o recebe.



16h - Sessão Quilombagens (Edição 2021)

“Juiz de Fora – Cidade Negra - Episódio 1: Tempo, Memória e História” – 26 min

“Juiz de Fora – Cidade Negra - Episódio 4: Um olhar contemporâneo” – 27 min

Realização: Labhoi/Afrikas/UFJF | Pesquisadoras: Amanda Pimentel, Giovana Castro, Jéssica Mendes e Vanessa Mendes

Os curtas abordam histórias trazidas por pesquisadores de diversas áreas, que gentilmente participaram dos debates e das entrevistas. O principal objetivo neste trabalho é aprofundar e divulgar pesquisas sobre a presença e a memória negra em Juiz de Fora, ampliando nossa compreensão acerca de histórias tão importantes. O trabalho também cria a possibilidade de nos fazer pensar outras fontes, caminhos de pesquisa e ensino e abordagens em sala de aula.



“Mostra Performátika” – 10 min

Curadoria: Noah Mancini e Zaira Tarin | Artistas: Renata Aparecida, Yan Wagner, Pedro Henrique Caldas, Insignio, Anna Bheatriz Nunes, Andressa Silva, Paloma Carmelita Miranda e Laxxota. Exibição de obras dos artistas, transitando entre a videoperformance ao gif, passando pelo videopoema e a fotoperformance. Compilado de produções e expressões poéticas que tangenciam a arte do corpo, em exercícios de libertação, agrupamento e decolonialidade.



“A Linguagem do Lenço” – 22 min

Realizadores: Mariana de Andrade e Rodrigo Dias

O documentário apresenta relatos de seis mulheres contando suas experiências sobre o lenço de cabeça, e, a partir destas falas, demonstram como, ao longo do tempo, a peça se tornou parte do vestuário cotidiano, principalmente de mulheres negras e habitantes de áreas rurais ou periféricas.





Veja a programação do Novembro Negro

Sábado (25):

10h | Oficina Charmosas de Tamborim + Apresentação Perfomática + Oficina Trançando Saberes, Resgatando Memórias | CAIC Núbia Pereira de Magalhães (Santa Cruz)

15h | Tarde Literária + Mesa-redonda + Congada | Teatro Paschoal Carlos Magno

Domingo (26):

13h | Forró na Praça | Praça CEU

15h | Feira de empreendedorismo + Show do Quilombo a Clara Nunes 16h | Black Future Ball | Museu Ferroviário

20h | Espetáculo Entre Passos e Toques | Teatro Paschoal Carlos Magno

Terça-feira (28):

10h | Semana do autor – Conceição Evaristo | Praça CEU

