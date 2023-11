Nesta quarta-feira (29), às 19h, o palco do Cine-Theatro Central vai receber a Orquestra Acadêmica da UFJF, integrante da nova edição do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Artística (Pibiart), administrado pela Pró-reitoria de Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora (Procult). A entrada é franca e os ingressos serão distribuídos na recepção do teatro nesta terça-feira (28) das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Segundo a Procult, este concerto busca dar visibilidade ao trabalho realizado na disciplina de prática de orquestra dos cursos de música (bacharelado e licenciatura) com a orientação da professora Raquel Rohr. A Orquestra é vinculada ao Laboratório de Grupos Musicais do Instituto de Artes e Design (IAD) e traz ao público obras de repertório sinfônico e operístico, apresentando como solistas os alunos da classe de Canto da professora Taís Vieira, em trechos da ópera A Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Na programação, o 1º movimento do Concerto para Piano em Ré Maior, de Joseph Haydn, com a solista Raphaella Maria Alves, aluna do Bacharelado em Piano na classe do professor Fernando Vago. A apresentação conta ainda com uma orquestração do aluno Josuan Vicenzi, da turma do professor Rafael Fortes, além do 1º e 4º movimentos da Sinfonia nº 1 de Ludwig Van Beethoven.

Antecedendo o concerto, às 19 horas, o professor Rodolfo Valverde realiza uma palestra sobre o repertório a ser executado, em busca de enriquecer o conhecimento do público sobre a música de Mozart, Haydn e Beethoven.



Trajetória da Orquestra

Criada em 2015, a Orquestra Acadêmica da Universidade Federal de Juiz de Fora é parte integrante do Laboratório de Grupos Musicais da UFJF. É formada por docentes, técnicos administrativos em educação e estudantes da instituição, além de músicos convidados. Atualmente, é coordenada pelos professores Raquel Rohr, Eliézer Isidoro e Larissa Novo.

Como disciplina do Departamento de Música do Instituto de Artes e Design, a Orquestra integra o currículo dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Música da UFJF e colabora com as classes de composição, arranjo, orquestração, instrumentos e canto. Ela cumpre seu papel de formação dos alunos abrangendo as áreas de ensino, pesquisa e extensão, afora seu destacado viés cultural.

Desde sua fundação, o grupo realizou concertos em diversos espaços da cidade e região, como o Auditório Geraldo Pereira (IAD/UFJF), Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM), Sociedade Filarmônica de Juiz de Fora, Conservatório Estadual de Música Haidée França Americano, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Campus Rio Pomba, entre outros.