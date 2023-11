No dia 2 de dezembro, sábado, a comunidade carnavalesca de Juiz de Fora vai se reunir para comemorar o Dia do Samba e realizar o lançamento oficial dos sambas-enredos das agremiações que participarão dos desfiles competitivos no Carnaval 2024. O evento será realizado às 18h na quadra da Escola de Samba Real Grandeza, localizada na Av. Brasil 1.220, Costa Carvalho, e os ingressos individuais podem ser retirados gratuitamente nas escolas de samba.

Promovida pela Comissão de Eventos da Liga Independente das Escolas de Samba de Juiz de Fora (Liesjuf), a celebração do Samba contará com a participação de casais de mestre-sala e porta-bandeira, passistas, rainhas, intérpretes e baterias. A presença de menores de 18 anos é permitida, desde que estejam acompanhados pelos pais ou responsáveis.

De acordo com a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), em 2024, 15 agremiações participarão dos desfiles competitivos, que acontecem no sábado, 10 de fevereiro, e no domingo, 11 de fevereiro. A apresentação vai seguir a ordem determinada por meio de sorteio da Liesjuf:

Sábado - 10 de fevereiro

Grupo de Acesso II

- Encantos da Vila



Grupo de Acesso I

- Rosas de Ouro

- União das Cores

-Vale do Paraibuna

- Juventude Imperial

- Mocidade Independente do Progresso

- Partido Alto

- Unidos do Ladeira



Domingo - 11 de fevereiro

Grupo Especial

- União de Santa Luzia

- Feliz Lembrança

- Real Grandeza

- Rivais da Primavera

-Mocidade Alegre

-Unidos das Vilas do Retiro

- Turunas do Riachuelo