Na próxima sexta-feira (1), a Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira) vai promover duas atividades culturais gratuitas e livre para todos os públicos. Às 18h, será realizada a Mostra de Danças Urbanas, reunindo 30 alunos das oficinas de dança e, logo em seguida, às 19h, a atração será a Cantata de Natal, com 70 vozes interpretando um repertório com canções clássicas do período.

Gustavo Diniz, o articulador cultural de dança, destaca que a mostra tem como objetivo fomentar a confraternização entre o público interno da Praça CEU. Simultaneamente, a iniciativa proporcionará uma oportunidade para que os espectadores externos possam apreciar a progressão e desenvolvimento dos alunos ao longo dos anos: “Vamos começar com apresentações de dança mix para depois iniciarmos com as coreografias do repertório de danças urbanas”. Em relação à Cantata, além dos 70 alunos de todas as faixas etárias, haverá participação de estudantes com violão e flauta.

A mostra acontece no Anfiteatro Hermínio de Sousa Santos e o acesso se dará conforme a capacidade do espaço. Não haverá distribuição prévia de convites, a dica dada pela organização é que os interassados cheguem cedo. Já a Cantata de Natal será realizada no Espaço de Convivência.