O Museu Mariano Procópio (Mapro) vai receber, na próxima quinta-feira (7), o grupo “Quarteto Spalla” em uma apresentação gratuita na galeria Maria Amália, às 18h30. O concerto apresentará três obras que perpassam a história da música em seus períodos Barroco, Clássico e Moderno. A entrada é franca e as vagas são limitadas.

De acordo com a organização do Museu, os interessados deverão se inscrever pela plataforma Sympla a partir desta sexta-feira (1º). O programa da noite conta com J.S.Bach, A Arte da Fuga: Contrapontos 1 e 2, J.Haydn - Quarteto Op 20, Nº1 e B.Britten - Simple Symphony.

Sobre o quarteto

O quarteto de cordas, composto pelos músicos Fernanda Moraes, Jonatas Silveira, Lenara Finotti e Pedro Couri Neto, iniciou suas atividades em 2010 com o suporte do Centro Cultural Pró-Música. Seu principal objetivo é promover a difusão da música de concerto e o desenvolvimento de quartetos de cordas em Juiz de Fora. A estreia do grupo ocorreu em 2011, no Teatro Ives Alves em Tiradentes (MG), durante um concerto que marcou o início de sua trajetória.