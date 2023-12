Em única apresentação marcada para a próxima quarta-feira (6), às 20h, a performance "Ácaro" do diretor e dramaturgo Gabriel Bittencourt será apresentada no Anfiteatro João Carriço, localizado na Avenida Rio Branco 2.234, Parque Halfeld. A montagem é da produtora Axé Deles, ela estreou em junho deste ano e apresenta um texto autobiográfico, com classificação indicativa de 14 anos. O ingresso antecipado pode por R$ 15.

Em uma leitura franca e honesta, Gabriel Bittencourt recria algumas percepções de fatos da vida. Com uma cadeira, uma bebida, uma pelúcia, um cigarro, um celular e uma dramaturgia onde o imaginário do público é instigado a todo momento, o performer perpassa por várias vivências, cenas cotidianas, memórias, sentidos e devaneios e convida o espectador a estar junto, se sentar de forma confortável e fazer suas próprias associações.

A dramaturgia de “Ácaro” tem orientação artística de Diogo Liberano (Platô – Pesquisa e Produção), sendo inspirada no curta-metragem “Eu não sei costurar, lembra?”, também escrito e dirigido por Gabriel, e na sua transposição do audiovisual para o teatro. O filme participou da V Mostra Sesc de Cinema (2022), do Festival Primeiro Plano (2022), do programa Faixa de Cinema da Rede Minas (2022) e da mostra Cine Diversidade, do Rio de Janeiro (2022), na qual também foi ganhador do prêmio de Melhor Curta-metragem.

O performer resgata memórias e recorda seu histórico familiar, quebrando paradigmas e redescobrindo novos caminhos e histórias, enquanto pessoa LGBTQIA+, durante a apresentação. Outra inspiração no processo de criação de “Ácaro” foi a performance “Telefone”, criada e apresentada por Gabriel, em 2016, no curso “A verdade do ator”, ministrado em Juiz de Fora por Rodrigo Portella.

O espetáculo ainda teve colaboração de artistas LGBTQIA+ da cidade. Gustavo Bacchini e Joathan Pires contribuíram nas investigações e nos estudos do corpo do performer em cena, no refinamento das palavras, nos gestos e na direção de arte.