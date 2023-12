O Parque Municipal receberá o público para atividades voltadas para o Natal neste final de semana. No sábado, 2, a partir das 14h acontece a oficina de criatividade com tema Natal. No domingo, 19, acontece a primeira edição de dezembro do Yoga no Parque, às 9h.

Na oficina de Natal, há a junção do trabalho da criatividade com a consciência ambiental. A ação é voltada para crianças de 5 a 7 anos, que serão orientadas a criar enfeites de natal com materiais naturais encontrados no Parque Municipal. A oficina tem início às 14h, e as inscrições serão feitas na hora.

No domingo, a aula de Yoga será realizada com o professor Lucas Deotti, às 9h, no bosque, um local de natureza e tranquilidade, ideal para a prática. O encontro do público será na Praça Central, às 8h50. O objetivo é propiciar benefícios à saúde, com uma prática que envolve o bem-estar em todos os níveis: mental, físico, emocional e espiritual. É importante lembrar de trazer colchonete, canga ou toalha, já que as atividades são realizadas em local aberto.

O Parque Municipal está localizado na Rua do Contorno, 8, no bairro Nova Califórnia, e funciona das 8h às 17h, permitindo a entrada de visitantes até às 16h. Para quem precisa do transporte público, as linhas que atendem o Parque são 520 (Aeroporto), 531 (Nova Califórnia) e 537 (Jardim da Serra), todos descritos no letreiro com “Via Parque Municipal”.