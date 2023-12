Atendendo aos pedidos do público, que muitas vezes não consegue estar presente aos sábados, a feira de Moda JF Plus Size encerra o ano com dois dias de evento, neste sábado (2), das 12h às 20h, e no domingo (3), das 10h às 18h. A ideia é proporcionar mais tempo para o público pensar e fazer as compras para as festas de fim de ano, além de celebrar todos os passos e conquistas ao longo de 2023.

A expectativa, segundo a idealizadora da JF Plus, Kalli Fonseca, é grande, para encontrar e atender as pessoas que ainda não puderam participar da feira, em função do dia em que ela ocorre. “As pessoas vão encontrar looks lindíssimos para as festas, opções para todos os gostos e personalidades, com a variedade de peças e estilos que só a JF Plus tem! Nós nos esmeramos em garantir que todos possam encontrar algo especial com preços a partir de R$10”, adianta.

A 11ª edição do evento conta com a presença da modelo, escritora e apresentadora Tatáh Fávero, que é referência de estilo e levará à JF Plus desapegos do guarda roupas dela e da família, fomentando a moda circular e o uso consciente das peças, com uma curadoria especial.

A feira celebra a reunião de empreendedores de Juiz de Fora e região, que pensam e produzem moda para todos os corpos, com atenção especial aos tamanhos plus size, com mais de 40 expositores com artigos que vão da moda praia às roupas de festa, com estampas e modelagens autorais, incluindo roupas masculinas. Além das vestimentas, o evento conta com acessórios, itens para a casa e delícias gastronômicas, compondo um espaço acolhedor, atrativo, pronto para atender a todas as necessidades, com a estrutura robusta e confortável do Moinho.

O clima de retrospectiva trazido pela proximidade das festas de fim de ano, também insere no fim de semana de feira, a celebração de importantes conquistas para as pessoas com corpos maiores. Além da consolidação do evento como referência dedicada à moda plus size na região, há a celebração da construção do texto do Projeto de Lei 136/2023, de autoria da vereadora Laiz Perrut (PT), que visa instituir a campanha permanente de conscientização e enfrentamento à gordofobia em Juiz de Fora, com a participação de Kalli Fonseca na elaboração. “Temos que caminhar muito ainda, mas o primeiro passo está dado!”, comemora.