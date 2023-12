Na próxima quinta-feira (7), o Museu Ferróviário de Juiz de Fora vai promover o “Cine Debate Roza Cabinda”, projeto que integra as ações da campanha “21 dias de ativismo por Direitos” na cidade. Durante a sessão, que começam às 18h30, serão exibidas quatro produções audiovisuais locais que debatem questões como a luta trans, negritude, mulheres, juventude, cinema e direitos humanos. O evento é gratuito e o Museu fica localizado na Avenida Brasil, 2001, Bairro Centro.

Para os assessores das Políticas para a População LGBTQIAPN+ e da Juventude, Thiago Moreira e Felipe Souza, a iniciativa tem a intenção de valorizar a cultura produzida na cidade e também enfatizar essa área como forma de transformação política da sociedade. Dessa maneira, foram selecionados curtas-metragens que representam a diversidade e que dialogam de forma interseccional na luta contra as diferentes formas de violências.

Confira a programação

| ELAS na rua - 18h30

Documentário produzido pelas Secretarias de Comunicação Pública e de Direitos Humanos da PJF. Produção de Felipe Panisset e Jordan Beloto.



| Os Silêncios de Maria - 18h45

Maria, mãe solo suburbana, carrega silenciosamente o peso de sua rotina exaustiva. Entre os suspiros da madrugada e os raios de sol que dançam timidamente pela janela, ela busca seus pequenos prazeres em meio a uma ausência que a preenche.

Produção de Laís Machado, João Pedro Fagundes, Luísa Neves, João Pedro Rezende, Luiza Ratto, Yan Florentino e Stella Teixeira.



| (TRANS)crições - 19h10

Valoriza a transgeneridade no jornalismo e desafia estigmas históricos. A produção acompanha três personagens de Juiz de Fora e traz o relato de jornalistas trans sobre a resistência nas redações. Orientação: Prof. Dr. Cristiano José Rodrigues com colaboração dos alunos da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Produção de Ma Leri.



| Irís da Candinha - 19h40

Desenvolvido pelo Levante Popular da Juventude é fruto do projeto "Juventude conta a história" de oficinas de produção audiovisual realizadas no bairro Santa Cândida. Tudo começou no Cursinho Popular com alunos do 9º ano da Escola Municipal da comunidade.

Produção de Érica Ferreira, Yuri Souza, Jackson Gonzaga, Riquelme Veloso, Thamires Gomes, Conrado Pável, Daniel Cunha, Lílian Silva, Lídia Reis, Lorhana Lopes e Verônica Medeiros.

Direção de Thiago Lopes e Matheus "Mohammed" Silva.