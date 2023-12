Neste final de semana, sexta-feira (8), sábado (9) e domingo (10), o Teatro Paschoal Carlos Magno vai receber o Corpus Núcleo de Dança com a montagem anual “Spettacolo: Um tributo à magia do Circo!”, em Juiz de Fora. O espetáculo, realizado às 19h30, é livre para todos os públicos, e os ingressos podem ser adquiridos na secretaria da escola, localizada na Avenida Rio Branco 4.491, Bairro Boa Vista, por R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia.

Com uma formação de 150 bailarinas e bailarinos de diversas faixas etárias, a peça promete emocionar o público com coreografias, cenários, músicas e figurinos que remetem à magia do circo. No palco, estarão presentes palhaços, equilibristas, mágicos, malabaristas e domadores surgirão com magia e humor, ao rufar dos tambores.

O Teatro fica localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, Bairro Centro.