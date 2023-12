No próximo sábado (9), o Moinho, localizado na Zona Norte de Juiz de Fora, vai receber a última edição do “Nossa Feira JF” em 2023 com o tema natalino. De acordo com a organização o evento é uma oportunidade de conexão entre pessoas que buscam colaborar com projetos sustentáveis, criativos e que favorecem a economia local. A feira funcionará de 14h às 20h, com entrada franca.



Com produtos que vão de doces a salgados, artesanatos a roupas, além de itens presenteáveis e personalizados, a feira promete agradar todos os gostos. No local, haverão ações socioambientais com o Instituto Epros e atividades gratuitas como pinturinha, pula-pula, pipoca e algodão doce.



Este é um evento mensal, que ocorre sempre no segundo sábado do mês, e reúne empreendedores, artistas e talentos locais para celebrar a criatividade e o espírito empreendedor da comunidade. As atividades continuam em 2024.



O Moinho Zona Norte fica localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, 900, Bairro Francisco Bernardino.



Confira o cronograma

14h | Início da Feira com já as atividades gratuitas: pinturinha, pula-pula, algodão doce e pipoca;



14h30 às 18h | Flash Tattoo e Instituto Epros com jogo de tabuleiro socioambiental

15h30 às 16h30 | Show de Prêmios

17h às 20h | Show ao vivo Grupo Virtude

18h às 18h30 | Cantata de Natal do Centro de Convivência Jóquei Clube e Visita do Papai Noel