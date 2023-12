Neste domingo (9), o Parque da Lajinha de Juiz de Fora vai promover a última edição do Domingo no Parque deste ano. O evento vai contar com atrações como bingo, distribuição de brindes, recreação animada pelo tio Bê, atividades de educação ambiental, desenho e pintura. A programação é gratuita e terá inicio às 9h, com encerramento às 12h.

Confira o cronograma:



9h às 12h | Atividades de desenho e pintura

9h às 12h | Distribuição de brindes na coleta de embalagens plásticas flexíveis, limpas e secas(sacolas, sacos de alimentos ou de usos diversos)



11h | Recreação com tio Bê



11h | Atividades recreativas, bingo e brindes



12h | Encerramento