Neste final de semana, sábado (9), o Museu Ferroviário de Juiz de Fora vai receber a companhia Teatro do Afeto, um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com a peça "No Fundo". O espetáculo terá início às 17h, na sala de Multimeios do Museu, e os interessados em adquirir o ingresso devem entrar em contato com a página do grupo no Instagram. A entrada é gratuita.

Segundo a organização, esse espetáculo tem como inspiração obras audiovisuais e textos teatrais de autores como Gorki, Brecht e Plínio Marcos. Tendo a população em situação de rua, a desigualdade social e a saúde mental como temáticas centrais, a peça retrata o descompasso entre as diversas camadas sociais brasileiras, por meio de histórias que reúnem poesias, sátiras e desencantos. Graças à voz de uma mulher que teve a coragem de revelar a realidade (que mesmo escancarada, necessita de revelação), “No fundo” expõe dois mundos que parecem caminhar de forma paralela – provando que ambos são lados da mesma moeda. Algumas partes foram escritas pelos próprios atores. O elenco é formado por 20 alunos dos cursos de Fisioterapia, Nutrição, Medicina e Psicologia.

Para a professora do Departamento de Clínica Médica da UFJF e coordenadora do projeto de extensão, Ligia Menezes do Amaral, o contato de futuros profissionais da área da Saúde com a arte teatral é fonte de criação de ferramentas importantes para a vida profissional. “Além de levar as criações do grupo para a comunidade, são objetivos centrais do projeto trabalhar as habilidades afetivas e emocionais do futuro profissional de Saúde, bem como aumentar a bagagem cultural dos alunos. O teatro é também uma importante ferramenta para o treinamento de tomadas de decisão de qualidade e trabalho em equipe”, reflete.

O Museu Ferroviário fica localizado na Avenida Brasil, número 2.001, Bairro Centro.