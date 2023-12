Nesta terça-feira (12), a partir das 19h, acontece a Cantata de Natal do Programa Gente em Primeiro Lugar, no Museu Mariano Procópio. A apresentação contará com cerca de cem alunos das oficinas culturais de canto coral, violão, percussão e teclado do Centro Cultural Dnar Rocha. A noite festiva inclui no repertório clássicos natalinos, como “Vem que está chegando o Natal”, “Noite Feliz”, “Então, é Natal”, entre outras canções. A direção do evento é de Jaqueline Fonseca, e a produção de Diego Alexandre, Igor Campos, Jackson do Pandeiro e Léo Miroudo.

Um show à parte será a iluminação natalina que pela primeira vez enfeita um dos principais museus de Minas Gerais. Com entrada franca e livre para todos os públicos, a Cantata acontecerá na fachada do prédio histórico do Mariano Procópio. O acesso será feito exclusivamente pelo portão da Rua Dom Pedro II.

Cantata de Natal do Programa Gente em Primeiro Lugar acontece:

Terça-feira, dia 12 - às 19h

Museu Mariano Procópio - R. Dom Pedro II, 350 - Mariano Procópio

Entrada gratuita