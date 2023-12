Na última sexta-feira (8), o grupo Lobos e Voltz, banda de disco rock mineira, marcou presença em todas as plataformas digitais, com o lançamento do primeiro trabalho autoral, o single “Seu Ar”. Com uma proposta inovadora, os músicos trazem um som único, mesclando influências da motown, a discoteca dos anos 70 e o pop rock brasileiro. O resultado é uma explosão de energia e criatividade, marcando o ingresso da banda no cenário musical com o estilo inconfundível do disco rock.

A música Seu Ar nasceu de um romance vivido pelo então vocalista e letrista, onde mesmo sendo algo que ele sabia que não daria certo, decidiu viver até o último instante possível. O relacionamento não vingou, mas ele então resolveu musicar essa poesia escrita, dando origem à canção, que pode ser escutada nas principais plataformas, como Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, entre outras.

Formação

A banda é composta por:

Lucas Gabriel nos Vocais e letras

Mateus kasutoro nas bases- Guitarra, violão e teclado

Ewerton Guilherme – Guitarra solo

Vini – Baixo e letras

Caio Ferreira - Bateria

Para ouvir o novo single ‘Seu Ar’, basta acessar a sua plataforma de áudio preferida