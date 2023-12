Um espetáculo narrativo-musical, com entrada franca, toma o palco do Cine-Theatro Central nesta quinta-feira, 14, às 19h. A apresentação integra a programação do 3º Festival Interativo de Música e Arquitetura (Fima). A Orquestra Acadêmica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) sobe ao palco em parceria com o violonista e professor do Departamento de Música da UFJF, Luis Leite. No domingo (17), o Coral da Cesama apresenta a cantata no Parque Municipal. Já a Câmara tem várias apresentações dentro da programação ao longo desta semana e na semana do Natal.



O espetáculo que será apresentado no Central, inclui a presença da arquiteta e professora do Departamento de Projeto, História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo da UFJF, Mônica Olender, que contará, durante a apresentação, detalhes da história do teatro e de suas características. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na recepção do teatro, das 9h às 12h e das 14h às 17h. O Cine-Theatro Central fica localizado na Praça João Pessoa, s/nº, no Centro.



Entre as peças musicais, algumas têm relação com a história do teatro. Por exemplo, o Intermezzo da ópera “Cavalleria Rusticana”, de Pietro Mascagni (1863-1945). A composição foi executada por uma orquestra na inauguração do teatro, em 30 de março de 1929.



O evento terá peças de compositores como Gioachino Rossini (1792-1868) e Maurice Ravel (1875-1937). Heitor Villa-Lobos (1887-1959) também faz parte do concerto. Há ainda a execução de faixas integrantes da trilha sonora de filmes, como “Cinema Paradiso” e “O Carteiro e o Poeta”, criadas por Ennio Morricone (1928-2020) e Luis Bacalov (1933-2017), respectivamente. A Orquestra Acadêmica terá a regência da maestrina Anna Lamha.



A Orquestra Acadêmica integra o Laboratório de Grupos Musicais da UFJF e é composta por professores, servidores técnico-administrativos em Educação (TAEs) e estudantes da Universidade. O projeto é coordenado pelos docentes Raquel Rohr, Eliézer Isidoro e Larissa Novo, todos do Departamento de Música. Como disciplina do Departamento, a Orquestra integra o currículo dos cursos de bacharelado e licenciatura em Música e colabora com as classes de composição, arranjo, orquestração, instrumentos e canto.



Já o professor do Departamento de Música da UFJF, Luis Leite, éum dos principais violonistas em atuação no Brasil. O músico e docente tem mais de 25 anos de carreira e realizou turnês em mais de 30 países. Leite é um dos principais representantes no mundo da escola conhecida como “Third Stream”, formada por músicos que unem o clássico ao popular em suas obras.

O Fima conta com apresentações de música de concerto aco

mpanhadas de intervenções de historiadores e arquitetos. Nesta edição, o tema é “Teatros Históricos”. Outros espaços receberão concertos do festival, como o Teatro Municipal de Sabará (MG), Theatro da Paz, em Belém, e o Theatro Municipal de Niterói (RJ).

Neste mês de dezembro, o Departamento de Música da UFJF realiza uma série de apresentações, entre recitais de formatura de estudantes e um novo concerto da Orquestra Acadêmica. Confira a lista:

Local: Auditório Geraldo Pereira do Instituto de Artes e Design (IAD):

– 13/12, às 19h: Recital de formatura de Leo Lourenço (violão).

– 15/12, às 19h30: Recital de formatura de Tiago Perissinotto (piano).

– 18/12, às 18h: Recital de formatura de Evandro Melo (flauta).

– 19/12, às 10h: Recital de formatura de Fernando França (flauta)

Local: Pátio do IAD

– 14/12, às 13h: Concerto do Conjunto Instrumental Popular (com José Paulo Becker).

Local: Cine-Theatro Central

– 20/12, às 19h: Concerto da Orquestra Acadêmica e Novos Compositores (composições inéditas)



Músicas brasileiras de Natal no Parque Municipal



O Parque Municipal de Juiz de Fora vai receber, neste domingo, 17, a Cantata de Natal com apresentação do Coral da Cesama. O evento é gratuito e acontece às 16h, na praça central do Parque. O repertório é composto, em sua maioria, por músicas de Natal aliadas às canções tradicionais brasileiras, que já fazem parte do estilo do grupo. O maestro Victor Cassemiro explica que serão apresentações bem divertidas, levando o clima natalino e músicas brasileiras, tudo de uma maneira muito leve e descontraída.

Para o coordenador de Turismo do Parque Municipal, Inácio Botto, as atrações culturais como o Coral Cesama são de extrema importância para o desenvolvimento do parque, como lugar de turismo e lazer na cidade: “A apresentação do Coral Cesama vai enriquecer a experiência dos visitantes no Parque Municipal. A apresentação natalina acrescenta um toque festivo, promovendo um ambiente acolhedor e celebrando um ano de realizações para o parque”.

O Parque Municipal está localizado na Rua do Contorno, 8, no bairro Nova Califórnia, e funciona das 8h às 17h, permitindo a entrada de visitantes até às 16h. Para quem precisa do transporte público, as linhas que atendem o Parque são 520 (Aeroporto), 531 (Nova Califórnia) e 537 (Jardim da Serra), todos com a descrição “Via Parque Municipal” no letreiro.



Escadaria da Câmara Municipal conta com programação artística especial



As comemorações que antecedem o Natal encontram nas escadarias da Câmara Municipal de Juiz de Fora, uma série de apresentações. Nesta quinta-feira (14), as apresentações são do DK Paulinho e Léo, às 17h; do Coral Grupo Semente, do Bairro Dom Bosco, às 17h30 e do Coral de Idosos dos Centros de Convivência da Prefeitura de Juiz de Fora às 18h.

Nesta sexta-feira (15), haverá nova apresentação do DJ Paulinho e Léo; seguida dos alunos de canto do Coral e da Orquestra-Escola do Conservatório Estadual de Música Haidée França Americano, às 18h.

As apresentações retornam na quarta-feira (20), com DJ Paulino e Léo, às 17h, o Grande Baile da Cidade com escolas de dança de salão de Juiz de Fora e a Banda Santtorini seguido da entrega de Moções de Aplauso e apresentações das academias de dança de salão

Na quinta-feira (21), o Sertanejo é o foco das apresentações que começam com DJ Paulinho e Léo, com Show da dupla Renan e Christiano.

Já o samba marca a sexta-feira (22), com a abertura feita pelo DJ Paulinho e Léo, às 17h; apresentação da cantora Sil Andrade, às 18h e Show com Sandra Portela, às 19h.