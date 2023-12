Nesta terça-feira (19), o Cine-Theatro Central recebe o espetáculo “Café com Rosquinha”, apresentado pelo palhaço Rosquinha, às 18h30. De acordo com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), esta peça marca a última terça-feira de 2023 do projeto, que começou em março deste ano e se estende até fevereiro de 2024. A entrada é franca e o show é livre para todos os públicos.

Com interpretação feita por Valdir Alves, o palhaço Rosquinha se apresenta há quase 20 anos e acumula números e expressões clássicas de suas aparições. Durante o espetáculo, ele interage com a plateia criando situações inusitadas para que todos se divirtam juntos.

No dia do evento, a entrada será pela portaria lateral, localizada na Galeria Azarias Vilela. Os ingressos são limitados a 120 pessoas, com retirada na recepção do teatro, de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h.