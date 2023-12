Nesta semana, entre quarta (20), quinta (21) e sexta-feira (22), o Beco da Cultura vai sediar uma Feira de Natal com produtos artesanais através da Associação de Artesãos de São Mateus, em Juiz de Fora. O evento vai contar com vinte barracas padronizadas que vão oferecer produtos, com preços a partir de R$ 3, nos segmentos de costura criativa, arte em madeira e MDF, bonecas, fantoches, acessórios masculinos e femininos, entre outros.

Segundo a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), a Feira vai funcionar das 8h às 20h, com entrada franca e livre para todos os públicos. O objetivo é promover o encontro direto entre os produtores e artesãos locais com o público, proporcionando oportunidade de vendas e de divulgação e valorização dos trabalhos.

O Beco da Cultura fica localizado no corredor entre o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) e a Biblioteca Municipal Murilo Mendes (BMMM), no Centro da cidade.