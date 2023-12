Nesta quarta-feira (20), o Cine-Theatro Central vai receber, às 19h, o concerto “Novos Compositores”, que, segundo a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), é uma celebração da nova geração de formandos do curso de composição musical da instituição.

A condução será realizada pelos músicos da Orquestra Acadêmica da UFJF, com a regência de Anna Lamha e direção geral de Raquel Rohr. O Maier Coral, sob a regência de Mateus Maier, também terá participação especial na noite.

A entrada é franca e os ingressos limitados a 120 pessoas, com retirada na recepção do teatro, das 9h às 12h e das 14h às 17h. No dia do evento, a entrada será pela portaria lateral, localizada na Galeria Azarias Vilela.