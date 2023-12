O ano novo está chegando e é claro que todos querem começar 2024 com o pé direito. Pensando nisso, a equipe da Acessa.com reuniu dicas de festas que vão acontecer em Juiz de Fora para que você possa aproveitar em grande estilo com a família, os amigos ou mesmo com aquela pessoa especial. Confira a programação completa:

Pátio Mirador - Réveillon JotaEfe

O evento é all inclusive, música ao vivo e terá cardápio assinado pela Mangarito Eventos.

Atrações: Beatles Forever, Zona Blue, Alquimia e DJ Rodrigo Pimenta

Horário: a partir das 22h

Local: Pátio Mirador - Rua Bento Hinoto, 187 - Nossa Sra. de Fátima

Para adquirir seu ingresso, acesse o site centraldoseventos.com.br



Cultural Bar

O Réveillon do Cultural Bar terá open bar, open food e, claro, música ao vivo.

Atrações: Acoustic'n'roll, NTI, ETC e DJ Celsin

Horário: a partir das 22h

Local: Cultural Bar - Avenida Deusdedith Salgado, 3955 - Teixeiras

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Uniticket

Cervejaria Escola Mirante

O evento contará com música ao vivo, área kids, open bar e open food- buffet completo, com entrada, jantar e sobremesa - e petiscos ao longo da noite.

Atrações: Banda Código 32, WeLu e DJ Müller

Horário: a partir das 22h

Local: Cervejaria Mirante - BR-040 Km 796.7 , Salvaterra

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do Instagram @cervejariaescolamirante

Estação São Pedro

O Réveillon da Estação São Pedro contará com open bar e mesas open food.

Atrações: Fabrício & Gabriel, Bazuka, Baile do Scooby, Pablo David e Leonardo de Freitas & Fabiano.

Horário: a partir das 23h

Local: Estação São Pedro - Rua José Lourenço, 101 - São Pedro

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Uniticket



Trade Hotel

A tradicional festa de Réveillon do Trade terá open bar, open food, espaço kids e música ao vivo. Há opção de adquirir mesas ou cadeiras avulsas.

Atrações: Bombasamba e Hugo & Alex

Horário: a partir das 21h

Local: Trade Hotel - Avenida Presidente Itamar Franco, 3800 - Cascatinha

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Uniticket



Hotel Green Hill

A festa All Inclusive contará com jantar especial da virada, bebidas liberadas, música ao vivo e recreação para as crianças. Além disso, O haverá mesas para até 8 pessoas, mas os lugares também podem ser comprados de forma avulsa.

Atrações: Bateria Surdo um da Mangueira, Banda Módulo Show e DJ nos intervalos

Horário: 22h às 04

Local: Hotel Green Hill - Avenida Deusdedith Salgado, 4351 - Salvaterra

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site do hotel, disponível na bio do Instagram @hotelgreenhill



Ritz Plaza Hotel

A festa da virada All Inclusive do Ritz terá serviço premium, espaço kids, open bar e open food.

Atrações: Trio Applausi e Grupo Incomum

Horário: a partir das 22h

Local: Ritz - Avenida Barão do Rio Branco, 2000 - Centro

Para marcar presença no evento, basta fazer sua reserva por meio do site www.ritzplazahotel.com.br ou por meio do Whatsapp: (32) 9 9172-0798

Danke

O evento é destinado ao público acima dos 18 anos, sendo obrigatória a apresentação de documento com foto. A festa contará com open bar até meia noite e os gêneros que vão dominar a virada serão funk e eletrônica. Para listas, reservas de backstage e aniversários, basta entrar em contato com o estabelecimento por meio do perfil no instagram @clubdanke

Atrações: Delta7, Vermin, Pons, Fonzee, Allan Marques

Horário: a partir das 22h

Local: Danke Club - Rua José Barbosa de Albuquerque, 140 - Aeroporto

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site www.dankeclub.com.br

Rocket

A festa da virada contará com open bar das 23h às 04h, café da manhã de 04h às 06h, rodada de espumante de 00h às 00h30, decoração especial, efeitos no palco e cobertura fotográfica.

Atrações: DJs Mari, Vedder, Ranges e Kiba

Horário: a partir das 22h

Local: Rocket Pub - Avenida Presidente Itamar Franco, 2340 - São Mateus

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site do estabelecimento, disponível na bio do Instagram @rocketpub