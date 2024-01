Os dias de descanso estão chegando e nada melhor do que aproveitar acompanhado dos amigos e regado a boas comidas, bebidas e muita música. Pensando nisso, o Portal Acessa.com selecionou um compilado de eventos que não podem ficar de fora da sua programação. Confira:

Sexta-feira (12/01)

Karaokê Uthópico

Horário: 20h

Local: Beco - Avenida Garibaldi Campinhos, 38

Os ingressos podem ser adquiridos através do Whatsapp (32) 9804-2495

Califórnia Dream

Atrações: Bruno Mars com Luke; Red Hot com Soulhigh

Horário: 22h

Local: Cultural Bar - Av. Deusdedith Salgado, 3955 - Teixeiras

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Uniticket

Pode Pá!

Atrações: Duvalle; Samu; LT; Pedro Brozz; Allan Marques

Horário: 22h

Local: Danke Club - Rua José Barbosa de Albuquerque, 140 - Aeroporto

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site www.dankeclub.com.br

NTI À VONTADE

Atrações: NTI e Dj Vanderlei

Horário: 21h30

Local: Santé Pub - Av. Deusdedith Salgado, 1763 - Teixeiras

Entrada liberada até 21h.

Para fazer reservas e obter mais informações entre em contato com o número (32) 99963-2635

Leonardo de Freitas & Fabiano

Horário: 21h30

Local: Armazém Du Peixe (unidade Zona Norte) - R. Edgar de Paiva Águiar, 45 - Cerâmica

Para obter mais informações acesse o perfil no Instagram @armazemdupeixe

Sábado (13/01)

Festa Glitter

Atrações: Dj Bubu (RJ); Dj Fabio; Dj Alma Quimera; Dj Math; TITIago; Rebeca Gonçalves; Rodrigo Medsan; Isma Vep; Dvid Cirilo; Arthur Marasco; Loren Z; Saraah

Haverá também lançamento do clipe Batom Nude/Nudes, open bar, distribuição de chup-chup e Dark room.

Horário: 22h até às 6h

Local: Rocket Pub - Avenida Presidente Itamar Franco, 2340

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla

Miami JF

Atrações: Bombasamba | Três Tempos

Horário: 16h | 20h

Local: Miami Bar - Av. Brasil, 7409 - Cerâmica

As reservas podem ser feitas por meio do whatsapp (32) 98447-5916

Santé Pub

Atrações: Sambasert; Grupo Alquimia; Bazuka; João Paulo e Gustavo; Dj Vanderlei

Horário: 16h

Local: Santé Pub - Av. Deusdedith Salgado, 1763 - Teixeiras

Para fazer reservas e obter mais informações entre em contato com o número (32) 99963-2635

Sem sentimento

Atrações: Izzi; Corth; Viffon; Laryssa Clara; Out After com Fonzee; Pub com Brunin

Horário: 22h

Local: Danke club - Rua José Barbosa de Albuquerque, 140 - Aeroporto

Os ingressos podem ser obtidos através do site www.dankeclub.com.br

Soul Samba - edição especial

Atrações: Cassiano convida Da Paz | Pandão convida Dj Costa

Horário : 16h

Local: Privilege - Estrada Eng. Gentil Forn, 1000 - São Pedro

Para adquirir seu ingresso e obter mais informações acesse o perfil no Instagram @privilegejf

Muamba

Horário: 21h

Local: Armazém du Peixe (unidade Aeroporto) - R. Roberto Campos de Andrade Santos, 999 - Aeroporto

Para obter mais informações acesse o perfil no Instagram @armazemdupeixe



Domingo (14/01)

Ousadeira’s

Atrações: DJ Godim, Ousasamba, DJ Zinizey

Horários: 18h

Local: Madeira’s Lounge - Rua Liduíno Vieira dos Reis, 130 - Aeroporto

Para obter mais informações, acesse o Instagram @madeiraslounge_

Bombou no peixe

Atrações: bomba samba e dj pablo

Horário: 17h

Local: Armazem Du Peixe (unidade Aeroporto) - R. Roberto Campos de Andrade Santos, 999 - Aeroporto

Para obter mais informações acesse o perfil no Instagram @armazemdupeixe

Trio RCX

Horário: 18h

Local: Lapa Beer - Av. Brasil, 5300 - Mariano Procópio

Para obter mais informações acesse o perfil no Instagram @lapajf