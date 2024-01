O musical circense “Circo dos Sonhos no Mundo da Fantasia” estreia em Juiz de Fora na próxima sexta-feira (19), às 20h, no estacionamento do Shopping Jardim Norte. O espetáculo contará com a apresentação do ator Marcos Frota, o eterno Tonho da Lua, no ar na reprise da novela 'Mulheres de Areia [Rede Globo]'. O evento promete divertir e emocionar todos os presentes, com números inéditos e nova estrutura.

No picadeiro, palhaços, acróbatas, malabaristas e contorcionistas entram em cena para apresentar uma versão exclusiva, criada especialmente para Juiz de Fora. Ly, uma criança que não desgruda um só minuto do videogame, vê seu aparelho entrar em curto-circuito e sua tela dar lugar a um portal, que a leva à fronteira da realidade e da ilusão: o Mundo da Fantasia. Ly é recepcionada por vários palhaços, que como bobos da corte, apresentam a ela esse reino mágico, repleto de ação e encantamento.

Toda a ação do espetáculo acontece em um castelo, onde um show de surpresas com personagens, figurinos e cenários que povoam os contos infantis são exibidos ao público. Reis, rainhas, príncipes, princesas, sapos, bruxas e fadas são representados por competentes e renomados artistas circenses, que surpreendem a todos com muita força, graça e destreza nas suas performances inéditas.

“Esse é um espetáculo criado para toda a família com muito carinho. Um espetáculo lúdico que oferece aos adultos a oportunidade de voltarem a ser crianças. O programa ideal para a criançada!”– Afirma o ator Marcos Frota, Embaixador do Circo dos Sonhos.

Rosana Jardim, diretora do espetáculo, conta que o espetáculo tem como objetivo resgatar os aspectos lúdicos da garotada, que hoje não desgruda dos aparelhos eletrônicos. Em uma sociedade cada vez mais ligada ao universo virtual, onde as fronteiras não existem mais, as brincadeiras de criança deram lugar à diversão tecnológica dentro de casa, reproduzidas em telas de videogames, tablets e telefones de última geração. Será que a infância se reduz a essa realidade eletrônica? Será que as pessoas ainda reservam na imaginação um espaço para o encantado, para a magia e para a fantasia? Estes foram alguns questionamentos que nortearam a produção.

Serviço:

"Circo dos Sonhos no Mundo da Fantasia".

Local: Estacionamento do Shopping Jardim Norte - Avenida Brasil 6345 - Mariano Procópio

Datas/horários: Estreia dia 19 de janeiro, às 20h

Temporada de terça a sexta-feira, sempre às 20h

Sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e 20h

Valores: Ingressos a partir de R$ 20,00 (*)

*Meia entrada para crianças de 02 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos.

*No site há promoções com preços menores para as sessões de terça, quarta e quinta-feira.

Os ingressos poderão ser adquiridos exclusivamente na bilheteria do circo ou através do site www.circodossonhos.com