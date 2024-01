O MIND PLANNER é um treinamento desenvolvido especialmente para planejamento de atividades de maneira estratégica para o alcance de objetivos rapidamente. Baseando-se no conceito de que o cérebro aprende por repetição, ou seja, que é preciso praticar para desenvolver ou melhorar uma habilidade, comportamento ou competência, o objetivo do treinamento é permitir o planejamento e execução, passo a passo, de todas as ações necessárias para atingir os objetivos.

O evento, realizado pelo Instituto Você Juiz de Fora, acontece dia 27 de janeiro, às 8h30, no Trade Hotel. O curso funcionará como um guia prático para ter disciplina e controle de cada etapa para alcançar os objetivos desejados, oferecendo a oportunidade de organizar e planejar todos os passos necessários, acompanhando a evolução dia a dia.

Objetivos

• Um treinamento de um dia;

• Com metodologia baseada na PNL e com foco em

resultados a partir de planejamento estratégico;

•Exercícios / prática;

•Autoavaliação de estado atual,

autoavaliação de progresso e autofeedback;

• Conteúdo mais técnico.

Resultados

•Planejamento estratégico;

•Técnicas de introdução a PNL;

•Inteligência Emocional;

•Autoconsciência;

•Prática – aprendizagem por repetição/treino.

•Exercícios de PNL para manter o cérebro

direcionado a aprendizagem consciente

CURSO MIND PLANNER

PNL aplicada a metas e estratégias mentais

Data: 27 de janeiro

Local: Trade Hotel - Juiz de Fora

Horário: 8h30

Carga horária: 12h

Realização: Instituto Você Juiz de Fora