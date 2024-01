Em sua primeira edição, a Festa eletrônica da Laleska chega em Juiz de Fora, trazendo autenticidade e muita soberania. A proposta do evento é trazer para a pista de dança ritmos 100% eletrônicos, contando com a participação de sete DJs: DJ Ravell, DJ Titiago, DJ Gabriel Olivar, DJ Alma Quimera, DJ Júnior Mix, DJ Coldhans Queiroz e DJ Daniel Ribeiro. A festa acontece no próximo sábado, dia 27 de janeiro, a partir das 22h, no Clube Sírio Libanês.

Além das atrações musicais, ao longo das 8 horas de festa, haverá também decoração temática, hostess, dark room, gogo boy e muita gente bonita.

Nas duas primeiras horas de celebração terá o “Concentra Laleska”, um esquenta com double de bebidas para deixar tudo ainda melhor, com muita dança, diversão e empolgação até o sol raiar.

Além de trazer variedade musical, a iniciativa visa também dar visibilidade aos DJs locais que se dedicam às músicas eletrônicas. O produtor do evento Márcio Marques aponta a falta de espaço para o segmento na cidade: “Esses artistas estão sem lugar para tocar, tendo em vista, que em Juiz de Fora só se tem balada POP. Assim, a Laleska é uma forma de trazer ritmos diferenciados para o público e oferecer uma proposta que fuja daquilo que já está batido”. Ele ainda garante que a festa chegou para ficar, ao revelar os planos de transformar a balada em um evento anual.

Local: Clube Sírio Libanês - Av. Barão do Rio Branco, 3480 - Passos

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Uniticket ou por meio do ponto de venda fixo: Loja M. Marques (Pátio Bahamas São Vicente). Para obter mais informações, acesse o perfil no Instagram @festadalaleska