O Concurso Rainha do Carnaval 2024, organizado pela Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora (Liesjuf), em colaboração com a Funalfa e a Prefeitura Municipal, irá eleger neste sábado (27) a Rainha do Carnaval da cidade, na quadra do Real Grandeza, a partir das 21h, na Avenida Brasil 1220.

Este ano o evento terá como temática a feminilidade, uma maneira de exaltar a presença das mulheres no carnaval brasileiro. A competição contará com quatorze candidatas que serão avaliadas por um grupo de jurados. Estes irão observar alguns requisitos, como simpatia, desenvoltura, beleza, elegância, passarela e espírito carnavalesco.

Nesta sexta (26) pela manhã, houve a tradicional apresentação das candidatas ao posto de Rainha do Carnaval de Juiz de Fora. Como em todos os anos, às 12h em ponto, o público se reuniu no calçadão da rua Halfeld para prestigiar as participantes, que desfilaram nas escadarias do Cine-Theatro Central no ritmo do samba.

Para saber em primeira mão quem será a próxima Rainha do Carnaval, basta garantir a presença no evento. Os foliões poderão acessar a plataforma www.uzziticket.com e adquirir os ingressos individuais e as mesas. As vendas on-line se encerram às 18h desta sexta-feira (26) e após o encerramento os ingressos somente poderão ser adquiridos na portaria do evento.