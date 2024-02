O carnaval está batendo na porta e chegando com tudo em Juiz de Fora, com muita cor, alegria, blocos e animação. Confira os principais eventos que acontecem neste final de semana.



Sexta-feira (02/02)



Baile do GD - Pré-Carnaval

Atrações: Godim, Arthur de AFC, 2L Motta, Viffon, Lerí

Horário: 22h

Local: Cultural Bar - Av. Deusdedith Salgado, 3955 - Teixeiras, Juiz de Fora

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Uniticket

Bloco do Urso - Esquentá

Atrações: Vermin, DJ Farol, Laryssa Clara, Anaju, Allan Marques

Horário: 22h

Local: Danke Club - Rua José Barbosa de Albuquerque- Aeroporto

Para adquirir os ingressos, basta acessar o site da Danke



Oldonna

Atrações: Ranges, Vedder, Kiba

Horário: 22h

Local: Café Muzik - Rua Espírito Santo, 1081 - Centro

A entrada é gratuita até meia noite

Festa Ressaca - Bloco das Cores

Atrações: Titiago, Fábio Laroque, Saraah, DJ Math e Loren Z

Horário: 22h

Local: Rocket Pub - Av. Presidente Itamar Franco, 2340 - São Mateus

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site sympla.com.br

Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @rocketpub

Sábado (03/02)



Meu Concreto tá Armado

Horário: 13h

Local: Praça São Mateus



Bloco do Mestre

Horário: 13h

Local: Praça Menelick de Carvalho



Cortejo Ingoma 2024

Horário: 14h

Local: Parque Halfeld



Makoombloco

Horário: 14h

Local: Praça Antônio Carlos



Xeque Mate o bloco

Atrações: Muvuka, Bloco do Zezinho, Curtaê, Ousasamba, LT, N9V3

Horário: 18h

Local: Cultural Bar - Av. Deusdedith Salgado, 3955 - Teixeiras

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Uniticket



Só Parênt - Forroreggae

Horário: 21h30

Local: Beco - Avenida Garibaldi Campinhos, 38

Está rolando lista amiga no perfil do Instagram @soparentforregae



Carna Meme

Atrações: Kiba, Vedder, Ranges | Terá prêmio para as melhores fantasias de memes

Horário: 22h

Local: Rocket Pub - Av. Presidente Itamar Franco, 2340 - São Mateus

Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @rocketpub



Baile do Come quieto

Atrações: Bateria Milagrosa, Grupo Alquimia e Bloco Bem Bolado

Horário: 15h

Local: Terrazo - Av. Deusdedith Salgado, 5050 - Salvaterra

Os ingressos podem ser adquiridos de forma digital pela plataforma Uniticket ou nos seguintes pontos de venda: Zine cultural - Praça Menelick de Carvalho, 150 - casa - Centro, Juiz de Fora - MG

Rellicário Brigaderia ALAMEDA - Rua Moraes e Castro, 300 - Alto dos Passos

Zé Kodak - Galeria Belford Arantes, 15 - Centro, Juiz de Fora - MG



Bloco Só Love (#narua)

Atrações: Meleka de Jacaré, Orquestra Sinfônica Pró-Música, Banda do Ben

Horário: 11h

Local: Rua Dom Viçoso - Alto dos Passos

Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @blocosolove.oficial



Domésticas de Luxo

Local: Parque Halfeld-R.Halfeld-Praça da Estação | Centro

Horário: 12h



Pré- Carnaval Samba de Colher

Horário: 20h

Local: TenEteHara Instituto Cultural - Av. Pres. Costa e Silva, 2776 - São Pedro

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do WhatsApp: (32) 99999-3391



Domingo (04/02)



Desfile Parangolé Valvulado na Getulhão

Horário: 12h

Local: Avenida Getúlio Vargas, 1001 (em frente à Cesama)



Blocão JF

Local: Moinho - Francisco Bernardino

Horário: 10h



Pisa Ligeiro

Horário: 12h

Local: Parque Halfeld - Centro



Cola no Velcro

Local: Praça Agassis - Mariano Procópio

Horário: 12h



Os Parças

Local: Rua Couto e Silva, 55 - Mundo Novo

Horário: 13h



Bloco do Abílio

Local: Quadra do Juventude Imperial - Vila Furtado de Menezes

Horário: 13h



Bloco da Gabizoca (infantil)

Local: Moinho - Francisco Bernardino

Horário: 14h



Carna Castello

Local: R. Geraldo Gomes - R. Branca Mascarenhas - R. Itatiaia - R. Itacolomi - R. Iguaçu - R. Branca Mascarenhas | Monte Castelo

Horário: 16h



Bloco Dar Nela

Local: Rua Nelito dos Santos Nazaréth, 195 | Ipiranga

Horário: 17h