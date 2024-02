Nesta quinta-feira (8), a Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira) vai promover o CarnaCEU, um evento de folia para alunos das oficinas e para a comunidade que frequenta o equipamento urbano. O nome foi escolhido pela comunidade em votação pelo Instagram.

Segundo a organização, a festa, gratuita e livre para todos os públicos, ocorre em duas etapas: às 9h e às 14h. Para a realização, instrutores esportivos e articuladores culturais, que estarão fantasiados, vão fazer a mobilização para conduzir aulões de carnaval.

Após os aulões, de acordo com o articulador Lucas Nunes, os participantes devem dar uma volta na pista de caminhada, no entorno da praça, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, 5.899, Bairro Benfica: “Será um cortejo no ritmo da folia, com samba, marchinhas, axé, além de confete e serpentina.”