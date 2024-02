A alegria do Carnaval ganha vida no Museu de Cultura Popular, situado no Forum da Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com a exposição "No balancê". A mostra, que permanece em exibição até 3 de março, celebra a tradição carnavalesca por meio de uma coleção de mais de 39 figurinos, adereços e bonecos, provenientes de diferentes períodos e culturas, incluindo o Rio de Janeiro, Juiz de Fora e até Veneza, na Itália.

Segundo a organização, a exposição busca destacar a riqueza artística das comemorações populares ao longo do tempo. Entre os itens em exibição, miniaturas de bonecos vestidos com fantasias, confeccionados por artesãos nacionais, proporcionam uma viagem pelas tradições do Carnaval, sem esquecer a influência italiana que inspirou os bailes de máscaras no Brasil no século XX.

"Alguns dos personagens representados nas peças em exibição são o Pierrô e o Arlequim, popularizados pela Commedia dell’Arte italiana e eternizados através de marchinhas que cantam sobre sua história. Os figurinos fazem parte do acervo do Grupo Divulgação. Os personagens, criados no século XVI para satirizar os costumes sociais da época, conquistaram o público e passaram a fazer parte das fantasias mais requisitadas para as comemorações", explica a instituição.

O Forum da Cultura fica na Rua Santo Antônio, 1112, Centro, em Juiz de Fora.