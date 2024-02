O Bailinho de Carnaval do Shopping Jardim Norte será realizado no sábado (17). No estacionamento frontal da unidade, das 15h às 19h, haverá brincadeiras com muita música e animação para toda a família. O evento terá ainda a participação do mascote Jotinha.

A entrada é gratuita, então pode caprichar na fantasia e curtir todas as experiências desta festinha carnavalesca.

Veja ainda como fica o funcionamento do Shopping durante os dias de folia.

Confira a programação completa do do “Bailinho de Carnaval”

15h às 16h - Palco alegria (diversão carnavalesca)



16h às 16h30 - Festival de confetes e serpentinas



16h30 às 17h - Desfile de fantasias infantis



17h às 18h - Show da Banda Trupicada



18h às 19h - Bloquinho Jardim Norte

Funcionamento do shopping durante o Carnaval

O Jardim Norte estará aberto, integralmente, durante o Carnaval 2024, exceto na terça-feira, 13 de fevereiro. Além das opções de lazer, cinema e gastronomia, a temporada do Circo dos Sonhos entra na reta final.

O espetáculo, produzido pelo artista circense e ator Marcos Frota, está em cartaz, também, no estacionamento, e permanece na cidade somente até o dia 25 de fevereiro.

Horários especiais de funcionamento durante o Carnaval 2024: