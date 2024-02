A mostra ‘Mosaicos’ está em cartaz, no Espaço da Arte, no shopping Jardim Norte, durante todo o mês de fevereiro, para apreciação do público. As novas obras do mosaicista, fotógrafo e artista plástico Marcos Ferrarezi exaltam diferentes temáticas, como : Deus Thoth do Egito Antigo; a Árvore da Vida; os círculos em geometria; e uma caricatura de Clarice Lispector.

Confira:

Caricatura de Clarice Lispector

A escritora e jornalista brasileira nascida na Ucrânia, em 1920, é autora de romances, contos e ensaios, é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX.



Círculos

Mosaico geométrico.



Árvore da vida

Ela representa a capacidade de vencer desafios, além de significar vitalidade e força.



Deus Thoth Egito antigo

Conhecido, também, como Zehuti, Tehuti ou Thoth, era o deus egípcio da magia e de todos os ramos de sabedoria e das artes, a quem se atribuía a invenção da escrita hieroglífica.

A arte do mosaico

Alguns dos primeiros mosaicos registrados foram encontrados na cidade de Ur, na Mesopotâmia, datando de 3.500 aC. e foram feitos de materiais como arenito vermelho e lápis-lazúli. A arte tem uma riqueza e diversidade.

Mais tarde, os gregos e os romanos desenvolveram e refinaram, ainda mais, esta forma de arte, criando intrincados mosaicos, representando vários temas e utilizando materiais como mármore, vidro e pedras preciosas.

Com a sua evolução, durante o período bizantino, com o Império Bizantino produzindo magníficos, a técnica de criação de mosaicos espalhou-se por toda a Europa durante o período medieval e o Renascimento, com artistas e artesãos incorporando mosaicos em catedrais, basílicas e espaços públicos.

Hoje, a arte do mosaico continua a ser apreciada e praticada, com a utilização de vários materiais e técnicas para criar imagens impressionantes e complexas.