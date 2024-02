Não deu praia nesse carnaval? Pode ficar tranquilo, porque nas montanhas de Minas também têm muita opção boa para cair na folia. Seja em festas com um clima mais familiar, como acontece em Tabuleiro, ou programações que vão até de madrugada, que é o caso de Rio Novo, não precisa ir para longe de Juiz de Fora para ter um feriado de muitas memórias boas e histórias para contar.

O Acessa.com trouxe a programação completa do carnaval de 11 cidades, que ficam há uma hora de distância da Princesinha de Minas, e tem programação gratuita para diversas faixas de idade. Agora é a hora de escolher o seu destino, correr atrás do trio e se jogar nesse feriadão! Confira aqui:



Rio Novo



Sexta-feira 09/02

20h - Pagodão da Vila (palco)

22h - Liriano Oliver (trio)

23h30 - Bloco Filhas da Titita

00h - Bloco Mixupa

01h30 - Banda Versão Plus (trio)

Sábado 10/02

18h - Bloco Zé Pereira

Das 21h30 às 23h - Desfile da E.S. Mocidade Dependente de Rio Novo

23h30 - Banda Loucura Maior (trio)

3h - DJ Scooby (palco)

Domingo 11/02

17h - Bloco Netos da Titita

18h - Bloco Alegria de Viver

20h - Bloco Otupatamá

Das 21h30 às 23h - Desfile da E.S. Unidos de Barrabás

23h30 - Thayná Vasconcelos (trio)

3h - DJ Leo Peres (palco)

Segunda-feira 12/02

18h - Bloco Boi Voador

19h - Bloco do Campo Belo

20h - Bloco Visitantes

De 21h30 à 23h - Desfile da E.S. Mocidade Dependente de Rio Novo

23h30 - Banda É Festa é Show (palco)

2h - Banda Luxúria (trio)

4h - DJ Scooby (palco)

Terça-feira 13/02

18h - Bloco Zé Pereira

20h - Bloco Boi Malhado

Das 21h30 às 23:00 - Desfile da E.S. Unidos de Barrabás

23h30 - Banda Bazuca (palco)

2h - Grupo Clareou (trio)

4h - DJ Scooby (palco)

5h30 - Bloco dos Malas

Toda a programação é gratuita e acontece na Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges.

Mar de Espanha

Sexta-feira 09/02

20h - Bloco Zé Pereira

22h - Luiz e Diogo

23h30 - Abertura do carnaval

00h - Banda Swing e Simpatia

Sábado 10/02

15h - Área infantil

16h - Bloco PRJ Ativa Idade viva com saúde

17h - Bloco do Bigode

17h - Mete dança com Baiano Fit Dance

21h - Leonardo de Freitas e Fabiano

00h - Banda Cidade Mídia

Domingo 11/02

15h - Área infantil

16h - Matinê

16h - Bloco Aperta que eu confesso

21h - Ousasamba

00h - Banda Cidade Mídia

Segunda-feira 12/02

13h - Bloco JML

15h - Área infantil

16h - Bloco do Rosário

17h - Ueverton Brito

20h - Bloco do Vai Quem Quer

20h - Bloco do Zé Pereira

21h - Leonardo de Freitas e Fabiano

00h - Banda Salamandra

Terça-feira 13/02

13h - Bloco das piranhas

15h - Área infantil

21h - Ousasamba

00h - Banda Salamandra

05h - Bloco da Alvorada

Toda a programação é gratuita e acontece na Praça Central da cidade.

Santos Dumont

Sexta-feira 09/02

17h30 - Bloco Tropa do Robô

Local: Morro do Angu, Bairro da Glória

18h - Bloco Vai quem quer

Local: Rua Geovani Peduzzi

18h - Trem de Mola

Local: Rua da Feira

Sábado - 10/02

14h - Bloco São João da Serra

Local: Igreja Matriz São João da Serra

15h - Bloco do Urubu

Local: Campo do Social

15h - Bloco Balaio de Gato

Local: Rua Paulo Brasil, Bairro N. S. Aparecida

15h - Zé Botelho

Local: Bar do Botelho - Concentra, mas não sai

Domingo 11/02

12h - Bloco dos Passos

Local: Praça Bias Fortes - Concentra, mas não sai

14h - Bloco do Algodão Doce

Local: Rua Maquinista João Mendes

15h - Bloco do Cremoso

Local: Acácio Martins, Córrego do Ouro

15h - Zé Botelho

Local: Bar do Botelho - Concentra, mas não sai

19h - Miga sua Loka

Local: Rua Maquinista João Mendes

Segunda-feira 12/02

12h - Bloco Arena Show de Bola

Local: Rua José Ponciano, Santo Antônio

15h - Hoje Pode

Local: Rua da Feira

15h - Chipx-Gato

Local: Bar da Samara/São João da Serra

15h - Zé Botelho

Local: Bar do Botelho - Concentra, mas não sai

Terça-feira 13/02

12h - Bloco dos Passos

Local: Praça Bias Fortes - Concentra, mas não sai

15h - Bloco do Bacalhau

Local: Rua da Feira

15h - Grêmio Recreativo Bloco Futuro do Amanhã Mirim

Local: Travessa Aimorés, Bairro das Graças - Concentra, mas não sai

16h - Bloco Água Verde

Local: Capitão Nestor, próximo da ponte

15h - Zé Botelho

Local: Bar do Botelho - Concentra, mas não sai



Tabuleiro



Sexta-feira 09/02

18h - Bloco das Piranhas

Local: Comunidade de Botafogo

20h - Bloco das Piranhas “Vem quem quer”

Local: Cruzeiro - Lajinha

Sábado 10/02

16h - Bloco Turma do Bagaço

Local: Rodoviária

20h - Charanga do Fumin

Local: Sede da Corporação Musical Santa Cecília

20h - Marchinhas de Carnaval com o Grupo Epocler

23h - Show com Matheus Queiroz

Domingo 11/02

15h - Show com A Trupe do Pirata

16h - Bloco Social Block

Local: Comunidade de Santa Rita do Botafogo

18h - Bloco do Barril

Local: Cabana do Nil

20h - Marchinhas de Carnaval com o Grupo Epocler

23h - Show com a banda AG4

Segunda-feira 12/02

13h - Bloco Turma do Bagaço

Local: Rodoviária

20h - Marchinhas de Carnaval com o Grupo Epocler

23h - Show com a banda DNA Folia

O restante da programação acontece na Praça Coronel João Floriano - Centro.

Terça-feira 13/02

14h - Bloco do Barril

Local: Cabana do Nil

20h30 - Apresentação Charanga do Fumin

Local: Sede da Corporação Musical Santa Cecília

20h - Marchinhas de Carnaval com o Grupo Epocler

23h - Show com Matheus Queiroz

Bicas

Sexta-feira 09/02

20h - Bateria Furiosa MG

22h - Afroreggae

01h30 - Cassiano

Sábado 10/02

14h - Bloco Piranhas

14h - Bloco Alta temperatura

14h - Bloco Unidos tira couro

14h - Bloco Brabuletas

19h - Pagode du Vini

22h - Mc6 (Piúma)

01h - Leonardo de Freitas e Fabiano

Domingo 11/02

14h - Bloco da Cana

19h - Banda Sensação

22h - Beijo Apimentado

01h30h - Leo de Freitas

Segunda-feira 12/02

15h - Bloco do Urubu

19h - Tiago Borges

22h30 - Curt’aê

01h30 - Zumbalada

Terça-feira 13/02

14h - Matinê Banda do Tuti

15h - Bloco do Pisero

16h - Matinê Banda Cogumelos

18h - Grupo Eterno Aprendiz

19h - Akikalô

22h30 - Ueverton de Brito

01h30 - Ousasamba

Toda a programação é gratuita e acontece na Praça São José.

Matias Barbosa

Sexta-Feira 09/02

15h - Baile da Terceira Idade

20h - Bloco das Piranhas

Sábado 10/02

15h - Bloco As Branquelas

Local: Rua Leonardo Picinini, 29 – Monte Alegre (Bloco fechado)

16h - Bloco da Penha

Local: Praça Cândido Moreiro da Silva – Bairro Nossa Senhora da Penha

17h - Matinê com brinquedos, pintura de rosto e Banda Módulo Show Folia

18h - Escola de Samba Mirim Renascer

Local: Praça Manoel de Castro

19h - Bloco da Alegria

Local: Rua Waldemar de Paula Tavares – Soledade (Bloco fechado)

20h - Show com Samba 2

23h – Show com Baqueta de Ouro

Domingo 11/02

9h30 - Bloco dos Canjicas

Local: Rua Presidente Antônio Carlos, 593 – Bairro Monte Alegre (Bloco fechado)

15h - Bloco As Branquelas

Local: Rua Leonardo Picinini, 29 – Monte Alegre (Bloco fechado)

16h - Bloco dos Amigos

Local: Rua Arthur Barbosa Jr., 52 – Centro

17h - Matinê - com Palhaço Rosquinha, brinquedos, pintura de rosto e muita música

20h - Show com Helô Mendes

23h - Show com Alessandra Crispin e Banda

Segunda-feira 12/02

15h - Bloco As Branquelas

Local: Rua Leonardo Picinini, 29 – Monte Alegre (Bloco fechado)

17h - Matinê com brinquedos, pintura de rosto e a Banda Módulo Show Folia

20h - Show com a Bateria do Império dos Amigos e Ney Gerald

23h – Show com Gabriela Leandro e Banda

Terça-feira 13/02

15h - Bloco As Branquelas

Local: Rua Leonardo Picinini, 29 – Monte Alegre (Bloco fechado)

17h - Matinê com o palhaço Rosquinha, brinquedos, pintura de rosto e muita música

19h - Bloco da Alegria

Local: Rua Waldemar de Paula Tavares – Soledade (Bloco fechado)

20h - Show com Bacharéis do Samba

22h30 - Show com Samba a La Carte

Guarani

Sexta-feira 09/02

18h30 - Bloco Envelhesser

Local: Secretaria Municipal de Educação

20h - Aulão de dança do Grupo Dançart

Local: Praça Antônio Carlos

20h - Bloco NG Folia com Pagodão da Vila

Local: Praça Nova Guarani

21h - Ensaio Técnico com passagem de som

Local: Avenida da Escola de Samba Turunas do Humaitá

22h - Ensaio Técnico com passagem de som

Local: Avenida da Escola de Samba Unidos de Guarani

23h - Banda Show Mix

Sábado 10/02

15h - Bloco do Jaca

Local: Parque de Exposições Guarani (Evento pago)

21h - Banda éfestaéshow

00h - GICA

Pós com DJ Léo Peres

Domingo 11/02

14h - Bloco da Eu com Pagodão da Vila

16h - Roda de Samba com Samba de Primeira

Local: Praça Antônio Carlos

Desfile das Escolas de Samba

18h - Mirins de Guarani

20h30 - Turunas de Humaitá

22h - Unidos de Guarani

23h - Matinê das Fofas (Humaitá)

23h30 - Banda RELUX

Pós com DJ Raillander

Segunda-feira 12/02

17h - Bloco do Falecido com DJ Netinho no trio e Thayná Vasconcelos na avenida

22h - Liriano Oliver e Sthefany Coelho com Gui Teixeira

Local: Praça Antônio Carlos



Terça-feira 13/02

16h - Roda de Samba com Samba de Primeira

Local: Praça Antônio Carlos

Desfile das Escolas de Samba

18h - Mirins de Guarani

20h30 - Turunas do Humaitá

22h - Unidos de Guarani

23h - Baile DJ Léo Peres

00h - Pique Novo

Pós com DJ Léo Peres

São João Nepomuceno



Sexta-feira 09/02

20h - Bloco Nação Rubro Negra

Local: Estação do Samba

21h - Bloco dos Tourão

Local: Rua Péricles de Mendonça

23h30 - Show com banda Samba À La Carte

Local: Estação do Samba

Sábado 10/02

12h - Bloco Maroido de Moraes

Local: Santa Rita

16h - Projeto Flor da Lata

Local: Rua Mário Ferreira Campos - Santa Terezinha

16h30 - Bloco Bastião Matos

Local: Rua Nova

17h - Bloco Edgar Monteiro

Local: Sede Social do Clube Trombeteiros

18h - Baile da Melhor Idade

Local: Sede da Melhor Idade

18h -Baile Infantil

Local: Centro Cultural

20h - Bloco 4 Gerações

Local: Rua Nova

22h - Desfile da escola de samba Unidos do São José

Local: Estação do Samba

00h - Show com a banda Akikalô

Local: Estação do Samba

Domingo 11/02

15h27 - Bloco Rampa Tampa

Local: Parque de Exposições

16h - Bloco da Girafa

Local: Bairro Santa Rita

18h - Bloco do Sapo

Local: Rua Nazaré

21h - Desfile da Escola de Samba Unidos do Caxangá

22h - Desfile da Escola de Samba Esaca

23h - Desfile da Escola de Samba Esplendor do Morro

00 - Show com banda Samba À La Carte

Local dos desfiles e do show: Estação do Samba

Segunda-feira 12/02

18h30 - Bloco do Barril

Local: Carlito R. Guazzi

23h30 - Show com a banda Adrenalina

Terça-feira 13/02

18h - Baile Infantil

Local: Centro Cultural

18h - Bloco 4 patinhas

Local: Estação do Samba

21h - Desfile da Escola de Samba Unidos do Caxangá

22h - Desfile da Escola de Samba Esaca

23h - Desfile da Escola de Samba Esplendor do Morro

00 - Show com banda Samba À La Carte

Local dos desfiles e do show: Estação do Samba



Goianá

Sexta-feira 09/02

17h – Concentração do bloco Pisa Ligeiro do MST

Local: Bar do Zé Tãozinho

17h30 – Concentração do bloco da Melhor Idade

Local: Praça Central

20h30 – Show com a banda América Tropical

23h – Show com Fabrício e Gabriel

Sábado 10/02

18h – Concentração do bloco Fortaleza

Local: Bairro Fortaleza

20h – Concentração do bloco da Eguinha Pocotó

Local: Em frente ao Recantos Bar

20h30 – Dj Jefim

23h30 – Show com a banda Relux

Domingo 11/02

09h30 – Concentração do bloco “É só hoje”

Local: Em frente a casa do Xandim e Gilmara

18h30 – Concentração do bloco do Yanney

Local: Rua Altino Joaquim Sanches, 3690

20h – Dj Xande Castro

23h30 – Banda Show Mix



Segunda-feira 12/02

18h – Concentração do bloco “Surdo Um”

Local: Bar do Zé Roberto, no bairro N. Sra. Aparecida

20h – Dj Xande Castro

23h30 – Ricardo Xenon e banda



Terça-feira 13/02

14h – Matinê das crianças com Fuxico e Xaveco e banho de espuma

Local: Praça Central

20h – Sambratuk

22h – Dj Xande Castro

23h30 – Show com a banda Versão Plus

Chácara



Sábado 10/02

15h - Bloco dos Humildes

20h - Sambratuk

23h - Baile do Scooby

01h - Thayná Vasconcelos e banda

Domingo 11/02

13h - Bloco Picolé Bolado

19h - Grupo Curtaê

23h - Banda Fórmula 7

Segunda-feira 12/02

14h -Matinê com Banho de Espuma

22h - Dj Raillander

00h - Banda Mosaico

Terça-feira 13/02

14h - Bloco das Kengas

21h - Dj Zf

23h - Banda É Festa É Show

Lima Duarte



Sexta-feira 09/02

18h - Bloco Viva a Vida

Local: Centro de convivência do idoso

20h - Bloco Nois Enverga Mais Não Quebra

Local: Parque de Exposições

21h - Banda Puxa Sax

Local: Calçadão

23h - Banda Adrenalina

Local: Calçadão

Sábado 10/02

12h - Brinquedos com som mecânico

Local: Praça JK

13h - Bloco Adriano & Matheus

Local: Recanto Alegre

14h - Aulão de ritmos com Janice

Local: Praça JK

16h- Nascimento e Banda

Local: Praça JK

16h - Bloco Orvalho Folia

Local: Praça da Paradinha

18h - Bloco Sapos e Pererecas

Local: Bar da Dilu

21h - Bloco Beleza Pura

Local: Jaçanã

23h - Banda Millenium

Local: Calçadão

Domingo 11/02

12h - Banho de espuma com som mecânico

Local: Praça JK

13h - Bloco Recanto

Local: Recanto Alegre

13h - Bloco Aí É Difícil

Local: Praça da Paradinha

16h - Banda Puxa Sax

Local: Praça JK

17h - Grupo Sintonia

Local: Praça JK

17h - Bloco do Flamengo

Local: Bar do Maguinho

21h - Escola de Samba Unidos da Vila

Local: Bairro Cruzeiro

23h - Bazuka & Cia

Local: Calçadão



Segunda-feira 12/02

10h - Banho de espuma com som mecânico

Local: Praça da Vila

14h - Aulão de Ritmos com Janice

Local: Praça da Vila

16h - Bloco De Bar em Bar

Local: Praça da Vila

19h - Hiel

Local: Praça da Vila

20h - Bloco Beleza Pura

Local: Jaçanã

23h - Banda Kamikaze

Local: Calçadão



Terça-feira 13/02

12h - Brinquedos com som mecânico

Local: Praça JK

14h - Aulão de Ritmos com Janice

Local: Praça JK

16h - NTI

Local: Praça JK

21h - Escola de Samba Unidos da Vila

Local: Calçadão

23h - Banda WM 50

Local: Calçadão