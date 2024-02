Os desfiles das escolas na Passarela do Samba em Juiz de Fora começam neste sábado (10), a partir das 19h. São 16 escolas participantes, sendo que 14 disputam o campeonato e duas são agremiações mirins.

A abertura contará com o cortejo do Afoxé Filhos do Oyá e, logo em seguida, entrará na avenida uma escola do Grupo de Acesso II e seis do Grupo de Acesso I. A partir das 20h, os desfiles serão transmitidos pela PJF no YouTube (@JuizdeForaPJF).

Com sete agremiações, o Grupo Especial desfila neste domingo (11). Já na terça-feira (13), sete escolas voltam para o Desfile das Campeãs, após a apresentação das escolas mirins Mocidade Amanhã e Herdeiros da Vila.

Os ingressos para os desfiles ainda podem ser adquiridos neste sábado, até as 14h, no Espaço Cidade, que fica na Avenida Rio Branco, nº 2.234, no Centro. Também haverá postos de venda na Passarela do Samba, nos acessos pelo Manoel Honório e pela ponte de Santa Terezinha

A entrada também pode ser adquirida on-line, no site da Uniticket. No Desfile das Campeãs, o acesso aos camarotes comerciais e às arquibancadas é gratuito.

Veja abaixo a programação dos desfiles:

Sábado (10)

Grupo de Acesso II

20h - GRES Encantos da Vila

Grupo de Acesso I

21h - GCRC Rosas de Ouro/Roseira da Zona Sul



22h - GRES União das Cores



23h - GRACES Vale do Paraibuna



0h - GRES Mocidade do Progresso



1h - GRES Partido Alto



2h - GRES Unidos do Ladeira

Domingo (11)

Grupo Especial

21h - GCRC União de Santa Luzia



22h10 - GRES Feliz Lembrança



23h10 - GRACES Real Grandeza



0h10 - GRES Rivais da Primavera



1h10 - GRAC Mocidade Alegre



2h10 - GRES Unidos das Vilas do Retiro



3h10 - ACRES Turunas do Riachuelo

Escolas mirins

17h – ACRES Mocidade do Amanhã



18h - GRACES Herdeiros da Vila

Terça-feira (13) - Campeãs

19h – 1º Lugar do Grupo de Acesso II



20h - 3° Lugar do Grupo de Acesso I



21h - 2° Lugar do Grupo de Acesso I



22h - 1° Lugar do Grupo de Acesso I



23h - 3° Lugar do Grupo Especial



0h - 2° Lugar do Grupo Especial



1h - 1° Lugar do Grupo Especial



