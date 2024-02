Passado o carnaval, agora 2024 começa, oficialmente. Mas apesar do feriado ter chegado ao fim, a folia continua. Confira a programação cultural para os próximos dias em Juiz de Fora:

Sexta-feira (16/02)

Reggae Feelings + convidados

Tributo a Peter Tosh e clássicos do Reggae (Nacional e Internacional)

Atrações:

Horário: 21h30

Local: Beco - Avenida Garibaldi Campinhos, 38

Para mais informações acesse o perfil @reggaefeelings. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do WhatsApp (32) 9804 - 2495

Back to 2000

Atrações: Linkin Park com Ian Sad | The Red Lips | Madalena Arrependida | Orion | Müller

Horário: 22h

Local: Cultural Bar - Av. Deusdedith Salgado, 3955 - Teixeiras

Para adquirir os ingressos ou obter mais informações, acesse o site culturalbar.com.br

Baile Funk do Rocket - Macetando

Atrações: DJ Mari Souza e DJ João Lucas

Horário: 22h

Local: Rocket Pub - Av. Presidente Itamar Franco, n°2340

Entrada gratuita até meia noite. Para mais informações, acesse @rocketpub

Sexta no Muzik - Dia de Pop

Atrações: Vedder e Tita Tully

Horário: 22h

Local: Café Muzik - Rua Espírito Santo, 1081 - Centro

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do link da bio, disponível no perfil do Instagram @cafemuzik

Sexta-Neja

Atrações: Trio RCX

Horário: 20h

Local: Miami - Avenida Brasil, 7409 - Cerâmica

Ousasamba

Horário: 21h

Local: Armazém Du Peixe (Unidade Aeroporto) - R. Roberto Campos de Andrade Santos, 999 - Aeroporto

Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @ousasamba

Sábado (17/02)

Ressaca de carnaval

Atrações: Bloco Bem Bolado | ETC | Bombocado

Horário: 22h

Local: Cultural Bar - Av. Deusdedith Salgado, 3955 - Teixeiras

Para adquirir os ingressos ou obter mais informações, acesse o site culturalbar.com.br

Karokê Uthópico

Horário: 19h

Local: Beco - Avenida Garibaldi Campinhos, 38

Indie pra Dançar

Atrações: Cabelo + Müller

Horário: 22h

Local: Café Muzik - Rua Espírito Santo, 1081 - Centro

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do perfil do Instagram @boraproduçõesculturais

Leonardo de Freitas & Fabiano + Muamba

Horário: 21h

Local: Armazém Du Peixe Aeroporto - R. Roberto Campos de Andrade Santos, 999 - Aeroporto

Para mais informações acesse o perfil no instagram @armazemdupeixe

Domingo (18/02)

Soul Samba

Atrações: Cassiano | Bombocado | Pandão | DJ SAMU

Horário: 16h

Local: Privilège - Estrada Gentil Forn, n° 1000 - Juiz de Fora

Para ter mais informações acesse o perfil no Instagram @soulsamba

Forró Folia

Atrações: Trio Canaja + Sambroders

Horário: 19h

Local: Café Muzik - Rua Espírito Santo, 1081 - Centro

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do perfil no Instagram @cafemuzik

Léo de Freitas Elétrico

Atrações: Léo de Freitas, Ludi da Matta, Grupo Glicose e Dj Vanderlei

Horário: 18h

Local: Santé Pub - Avenida Deusdedith Salgado - Teixeiras

Para fazer parte da lista amiga, entre em contato com o número no WhatsApp (32) 99963-2635

Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @santepubjf