Neste fim de semana, sábado (17) e domingo (18), às 19h, o Teatro Paschoal Carlos Magno recebe o musical Heathers, um espetáculo que reflete a vivência de jovens no último ano escolar.

Com classificação indicativa de 14 anos, os ingressos podem ser adquiridos pelo portal Uniticket ou na bilheteria do teatro antes das apresentações, sendo R$ 90 (inteira), R$ 35 (meia) e R$ 140 (combo amigos - 4 ingressos).

Ambientado nos anos 80, a peça gira em torno da personagem Verônica, que expressa o desejo de se unir aos populares do colégio e ser respeitada. Porém, logo ela descobre que a influência que admira pode servir tanto para o bem quanto para o mal, ao perceber atitudes tóxicas que impactam na vida de todos ao redor. Além desse dilema, ela também se apaixona por Jason Dean, um rapaz que acredita poder resolver todos os problemas por meio da violência.

Segundo a organização, o musical busca tratar de temas como a necessidade de pertencimento, autoaceitação, tolerância com as diferenças e da mensagem contra preconceitos e violências, com reflexões sobre a importância de um debate que envolve jovens e adultos em questões que são um risco silencioso.



Sobre a produção

Com produção da Fact! Produções, o musical Heathers tem direção geral de Paulo Monterro, direção musical de Igor Silveira, direção de arte e fotografia de Pablo Abritta, preparação vocal de Michelle Flores e coreografias de Wilma Machado.



