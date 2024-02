Em Juiz de Fora, o Teatro Paschoal Carlos Magno vai receber, neste final de semana, sábado (24) e domingo (25), dois eventos de palhaçaria: a oficina “Despertando o Palhaço em Você” e o espetáculo "Café com rosquinha". O teatro fica localizado na Rua Gilberto Alencar, atrás da Igreja São Sebastião e os ingressos podem ser adquiridos de forma online no portal Uniticket.

De acordo com a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), sábado e domingo, de 9h às 13h, o ator, diretor, mágico e palhaço, Valdir Alves vai oferecer uma oficina direcionada a todos que buscam desenvolvimento pessoal e autoconhecimento por meio da linguagem da palhaçaria, dos jogos, das técnicas e das ferramentas exploradas durante o processo. “A proposta é desbloquear potenciais criativos, vivenciar a história dos palhaços e permitir que cada participante se conecte com seu próprio palhaço interior”, afirma Valdir.

Os participantes poderão, por meio dos ensinamentos, compreender o surgimento das manifestações de palhaços na história, explorar técnicas e segredos da comicidade, praticar jogos, dinâmicas e meditação.

Os ingressos estão disponíveis para compra pelo valor de R$100,00 e a classificação etária é de 14 anos.



Tem também café com rosquinha!

Já às 16h dos mesmos dias, quem se apresenta no palco do Pachoal é o palhaço Rosquinha com o espetáculo “Café com Rosquinha”.

Segundo a organização, a peça tem duração de 50 minutos, onde o personagem vai, literalmente, oferecer um cafezinho para a plateia, criando situações divertidas e inusitadas.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo valor de R$30,00 a inteira e R$15,00 a meia-entrada.

