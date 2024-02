As salas de cinema de Juiz de Fora vão adotar, a partir desta quinta-feira (22), a 4ª edição da “Semana do Cinema” com ingressos a R$ 12 por sessão. A campanha segue até a próxima quarta-feira (28).

Em Juiz de Fora, os cinemas UCI Kinoplex do Independência Shopping, o Cinemais do Shopping Jardim Norte, e o Cine Josué do Cine Alameda, farão parte da semana promocional.



Segundo a Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Fennec) e a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), organizadoras do evento, a iniciativa conta com a adesão dos principais estúdios, que estarão programando filmes de grande atração em busca que trazer de volta o público para as salas.

O preço do ingresso será fixo para todos, sendo R$12,00 para salas convencionais. Já os preços para salas ATMOS e VIP serão promocionais e também será oferecido um combo por R$29,00.