Já tem programação para o próximo sábado à noite? Ainda não? Então é sua chance de prestigiar o contra baixista Dudu Lima, junto de Caetano Brasil nos sopros e Leandro Scio na percussão, no distrito de Sarandira, em Juiz de Fora. No dia 24 de fevereiro, às 18h, o conjunto abre o projeto Dudu Lima Trio - Caminhos JF, que promove apresentações gratuitas no município.

Se não puder ir nesse sábado, não precisa se preocupar, porque nos dias 07 e 23 de março, tem muita música para curtir nas duas próximas apresentações do projeto, que acontecem no bairro de Benfica e no distrito de Rosário de Minas, respectivamente. Além de ser uma promoção gratuita e aberta ao público de boa música, os shows são um pré-lançamento do novo álbum “Dudu Lima - Live in Brazil”.

O instrumentista juiz-forano promete uma “viagem sonora” para todos que estiverem presentes, com releituras instrumentais em arranjos modernos de grandes clássicos da música mundial de todos os tempos. As interpretações vão desde peças de Johann Sebastian Bach à John Lennon e Paul McCartney, passando por Milton Nascimento e canções autorais, como "Rapadura é doce mas não é mole não".

A iniciativa foi aprovada no Edital “Murilão - 2023”, do Programa Cultural Murilo Mendes, mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora e gerenciado pela Funalfa. A produção é da Gravatás Arte & Amanita Produções, com apoio da Carabina Cultural.

Trajetória de sucesso



Em seus 38 anos de carreira, Dudu Lima tem 21 álbuns lançados em diversos meios, que vão de cds e dvds à vinis e plataformas digitais. Seus trabalhos contam com as participações especiais de grandes nomes da música brasileira e internacional, como João Bosco, Milton Nascimento, Wagner Tiso, Toninho Horta, Juarez Moreira, o canadense Jean-Pierre Zanela , e o estadunidense Stanley Jordan.

Um dos destaques de sua trajetória, estão os álbuns "Tamarear”, em colaboração com Milton Nascimento e “Dudu Lima featuring João Bosco”, que foi lançado em 2022 na Europa. Bituca, como elogio ao músico, brinca: “quase caí duro quando o vi tocando contrabaixo.”



Seu trabalho, que já foi descrito como “sotaque mineiro em cordas”, também é aclamado por críticos musicais renomados, como Leonardo Alcântara, que destaca: “Dudu Lima é um dos nomes mais importantes da atual cena instrumental brasileira. Minas Gerais, que sempre revelou personalidades ilustres, como Santos Dumont, Carlos Drummond de Andrade e Pelé, que encantaram o mundo exibindo criatividade e genialidade, hoje pode se orgulhar de Dudu Lima, um mineiro de ‘mão cheia’, que faz da sua arte, sua história. Ou seria o contrário?”

O músico faz um convite a todos através das redes sociais

