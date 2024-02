A organização da Festa Country, que é tradição para os juiz-foranos, divulgou a lista de atrações dos shows nesta quarta-feira (21). O evento conta com nomes como Alok, Sorriso Maroto, Akatu, Pedro Libe, Matuê e Jorge e Matheus, e está marcado para os dias 17 e 18 de maio no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio.

As vendas dos ingressos começam nesta quinta-feira (22), e podem ser adquiridos de forma online ou nos pontos de venda físicos, como Zé Kodak, Galeria Belfort Arantes e nas Óticas Diniz da Rua Santa Rita.

Segundo a Front Produções, os interessados em garatir os ingressos e passaportes com desconto terão até 48 horas para isso, ou enquanto durarem a quantidade de cada setor. Os valores, que ainda não foram divulgados, podem ser alterados sem aviso prévio.



Confira a programação:

Sexta-feira, 17 de maio às 19h

- Alok

- Sorriso Maroto

- Akatu

- Camarote: Marquinhus Sp e DJ Morango

Sábado, 18 de maio às 19h

- Pedro Libe

- Matuê

- Jorge e Matheus

- Camarote: Marquinhus Sp e Offbeat



Além disso, neste ano os setores terão novas classificações:

Arquibancada

- Entrada na arquibancada do evento;

- Acesso aos bares e banheiros,

- Praça de Alimentação.



Front Stage

- Visão da frente dos palcos;

- Bares e banheiros específicos do setor;

- Acesso ao setor Arquibancada e à Praça de Alimentação,

- Entrada diferenciada.



Camarote

- Estrutura com área elevada e coberta;

- Espaço na frente do palco;

- Arquibancada especial do Camarote;

?- Pista de dança e DJs;

- Acessos à Praça de Alimentação e aos setores Front Stage e Arquibancada;

- Bares e banheiros específicos do setor,

- Entrada diferenciada,



Lounges Exclusivos

- Espaço privativo para grupos de até 10 pessoas;

- Acesso ao backstage com área coberta e comfort zone;

- Atendimento exclusivo com garçons;

- Bares e banheiros específicos do setor;

- Acesso liberados aos outros setores,

- Entrada diferenciada.

Veja no mapa abaixo



FOTO: Divulgação - Mapa da Festa Country